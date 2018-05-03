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    Карадениз объявил о завершении карьеры

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    Гекдениз Карадениз
    На фото:Гекдениз Карадениз
    Полузащитник «Рубинам» Гекдениз Карадениз провел специальную пресс-конференцию на базе казанского клуба, в ходе которой 38-летний турецкий хавбек заявил о своем уходе из футбола.

    «Иногда человек хочет что-то рассказать, но не может подобрать нужные слова. Моей футбольной карьере 20 лет. Все это время меня очень поддерживала семья. В первую очередь я благодарен ей.

    10 лет я играл за "Трабзонспор". И очень горжусь этим. Пользуясь случаем благодарю клуб и болельщиков за поддержку. 10 отличных лет я провел в Казани. Я был горд носить футболку "Рубина".

    Я чувствую, что моя футбольная дорога подходит к концу. У меня осталось два матча здесь.В Казани я всегда чувствовал себя, как дома. Это мой второй дом. Ближайшая игра с "Уфой" станет для меня последней домашней в "Рубине".

    Пользуясь случаем, благодарю болельщиков за поддержку. Благодарю и всех российских болельщиков, которые хорошо ко мне относились. Благодарю каждого партнера и каждого соперника. Это очень тяжелый момент. Я не ожидал, что будет так сложно.

    Отдельно благодарен Курбану Бердыеву. Спасибо тренерскому штабу и Рустему Сайманову», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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