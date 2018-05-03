ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Эмери: В ПСЖ боссом является Неймар

    ПСЖ Футбол Франции Лига 1 Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Унаи Эмери
    На фото:Унаи Эмери
    Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери выразил мнение, что нападающий Неймар является главным в парижском клубе.

    «Однажды Хорхе Вальдано сказал мне, что в "Барселоне" лидером является Месси, в "Реале"Флорентино Перес, а в "Атлетико"Симеоне. Игрок, президент и тренер, три разных профиля в каждом из случаев. Я точно знаю, когда в команде я главный, а когда — нет. Это такой процесс, который со временем осваивает каждый тренер.

    В каждом клубе нужно знать о своей роли и о роли остальных. И в ПСЖ роль лидера предназначена Неймару. Или лучше сказать, что будет предназначена Неймару. Он пришел в клуб, чтобы быть лидером и стать номером один в мире. Для этого ему нужно больше времени. Но если в "Манчестер Сити" боссом является Хосеп Гвардиола, то в ПСЖ это, должно быть, Неймар», — сказал Эмери, слова которого приводит Mundo Deportivo.

    Напомним, ранее Эмери заявил, что покинет ПСЖ после окончания текущего сезона.

    «Амьен» даст бой чемпиону«Амьен» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Самая грубая атака Европы прямо сейчас
  • Сезон близок к завершению: пора определить лучших и худших
    •
  • Топ-10 тренеров без работы
  • Специалисты, которые свободны ближайшим летом
    •
  • 03/05
    • Верратти перенес операцию
  • 30/04
    • Балотелли исключил возможность возвращения в «Милан»
  • 29/04
    • Дубль Кавани спас ПСЖ от поражения в игре с «Генгамом»
  • 29/04
    • «Локомотиву» нужен Балотелли
  • 28/04
    • «Лион» одержал победу над «Нантом»
  • 28/04
    • Президент «Барселоны» хотел бы вернуть Неймара
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Удача помогла «Ливерпулю» протиснуться в финал Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на поражение «Ливерпуля», выведшее его в финал Лиги чемпионов
    •
  • Созданы друг для друга
  • «Реал» Зидана в третий раз кряду в финале Лиги чемпионов
    •
  • ЧМ-2018: Девиз для сборной, нехватка билетов и конец долгостроям
  • Последние новости о подготовке России к чемпионату мира-2018
    •
  • Главные интриги европейских чемпионатов
  • Изучаем, кто отправится в Лигу чемпионов, а кто — на понижение в классе
    •
  • Великолепный Навас, забивающий Бензема и безнадежный Левандовски
  • Герои и неудачники по итогам противостояния «Реала» и «Баварии»
    •
  • Самая грубая атака Европы прямо сейчас
  • Сезон близок к завершению: пора определить лучших и худших
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Амьен» даст бой чемпиону
  • «Амьен» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 мая
  • 1,67
    •
  • Игра с другого конца
  • «Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги Европы 3-го мая
  • 2,20
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 18:45
    • Салах: Финал Лиги чемпионов не будет противостоянием Салаха и Роналду
  • 18:33
    • Навас хочет отсудить у «Ростова» 1 миллион евро
  • 18:06
    • «Спартак» не будет выкупать Пашалича и Максимовича
  • 17:49
    • Блинд и Дармиан «входят в планы» Моуринью
  • «Ливерпуль»: полный вперед!
  • Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»?
    • 17:42
  • 17:31
    • Орлов: Из «Зенита» выгнали двух итальянских жуликов
  • 16:32
    • Верратти перенес операцию
  • 16:20
    • «Сельта» отстранила Мора от тренировок
  • 15:54
    • «Ди Си Юнайтед» хочет заполучить Торреса и Тевеса
  • 15:41
    • Минье стал главным тренером сборной Кении
  • 15:25
    • Путин и Инфантино получили паспорта болельщика ЧМ—2018
  • 14:52
    • Президент «Дженоа» подтвердил возвращение Кришито
  • 14:15
    • «Зенит» не будет подавать в суд на Федерацию футбола Италии
  • Небывалая конкуренция. «Оренбург», «Крылья» и «Енисей» рвутся в РФПЛ
  • Расклады в ФНЛ за два тура до завершения сезона 2017/18
    • 14:07
  • 14:03
    • Карасев рассудит «Тосно» и «Авангард» в финале Кубка России
  • 13:35
    • Сарр продлил контракт с «Марселем»
  • 13:25
    • «Зенит» подаст в суд на Федерацию футбола Италии из-за Манчини
  • 12:23
    • Китайский клуб готов платить Иньесте 27 миллионов евро в год
  • 10:06
    • Полузащитник «Рубина» объявит о завершении карьеры
  • Смогут ли «чайки» досадить «дьяволам»?
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 4-го мая
    • 2,08Завтра в 22:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус