Эмери: В ПСЖ боссом является Неймар

Главный тренервыразил мнение, что нападающийявляется главным в парижском клубе.

«Однажды Хорхе Вальдано сказал мне, что в "Барселоне" лидером является Месси, в "Реале" — Флорентино Перес, а в "Атлетико" — Симеоне. Игрок, президент и тренер, три разных профиля в каждом из случаев. Я точно знаю, когда в команде я главный, а когда — нет. Это такой процесс, который со временем осваивает каждый тренер.

В каждом клубе нужно знать о своей роли и о роли остальных. И в ПСЖ роль лидера предназначена Неймару. Или лучше сказать, что будет предназначена Неймару. Он пришел в клуб, чтобы быть лидером и стать номером один в мире. Для этого ему нужно больше времени. Но если в "Манчестер Сити" боссом является Хосеп Гвардиола, то в ПСЖ это, должно быть, Неймар», — сказал Эмери, слова которого приводит Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Эмери заявил, что покинет ПСЖ после окончания текущего сезона.