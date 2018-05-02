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    Иванов рассудит «Локомотив» и «Зенит»

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    Сергей Иванов
    На фото:Сергей Иванов
    Назначены судьи и инспекторы на матчи 29-го тура чемпионата России по футболу, информирует официальный сайт РФС.

    Встречу «Локомотив» — «Зенит», которая пройдет 5 мая, рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Его ассистентами будут Дмитрий Березнев и Роман Усачев, резервный судья – Алексей Николаев. Инспектором назначен Сергей Зуев.

    На других матчах будут работать:

    5 мая (суббота)

    «СКА-Хабаровск» – «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Тосно» – «Динамо»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Спартак» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    6 мая (воскресенье)

    «Урал» – «Амкар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    ЦСКА – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск), резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    7 мая (понедельник)

    «Рубин» – «Уфа»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Анжи» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

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