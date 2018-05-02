Иванов рассудит «Локомотив» и «Зенит»

Встречу «Локомотив» — «Зенит» , которая пройдет 5 мая, рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Его ассистентами будут Дмитрий Березнев и Роман Усачев, резервный судья – Алексей Николаев. Инспектором назначен Сергей Зуев.

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Помешает ли «Краснодар» оформить чемпионство «Локомотиву»? «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля

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