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    Жезус не спешит продлевать контракт с «Манчестер Сити»

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    Габриэл Жезус
    На фото:Габриэл Жезус
    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус заявил, что не спешит продлевать контракт с клубом.

    Бразилец отклонил одно из предложений, поскольку считает, что переговоры нужно перенести на более поздний срок.

    «Предложение мне поступило от клуба, хотя в тот момент я даже не думал, что это правильное время для переговоров.

    Я решил, что не могу думать об этом тогда, потому что я был сосредоточен на другом.

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    Мой контракт рассчитан еще на длительный срок, поэтому я по-прежнему не хочу обсуждать это. Когда придет время поговорить об этом, то мы это сделаем», — приводит слова бразильца City Watch.

    В марте нынешнего года Жезус отклонил предложение о продлении контракта с зарплатой 90 тысяч фунтов в неделю.

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