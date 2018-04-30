Хохлов: Всегда хочется побеждать, но иногда нужно сыграть на результат

Наставник «Динамо»прокомментировал ничейный результат в матче 28-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:0).

«Всегда хочется побеждать, но иногда нужно сыграть на результат. Самым главным для нас было не дать сопернику свободных зон за спинами защитников. Помня о матче первого круга и просмотрев сейчас "Рубин", сделали выводы, что они очень хорошо этим пользуются. Поэтому, может быть, сыграли не в свой футбол, но не позволили "Рубину" делать то, что они умеют делать лучше всего.

Продолжим ли играть с тремя центральными защитниками? Мы готовимся к сопернику, разбираем его. Не могу сказать, основная эта схема или нет. Сегодня план сработал.

Рыков попросил замену, когда уже были сделаны две замены. Знали, что он может не доиграть, потому что у него чуть-чуть побаливает приводящая мышца. Но, конечно, не планировали так рано делать третью замену», — сказал Хохлов в эфире канала «Наш футбол».

«Динамо» после этого матча идет на 11-м месте (34 очка).