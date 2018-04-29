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    Штиндль пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

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    Ларс Штиндль
    На фото:Ларс Штиндль
    Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль не сможет помочь сборной Германии на ЧМ-2018.

    Во время матча 32-го тура чемпионата Германии с «Шальке» Штиндль получил повреждение.

    По итогам медицинского обследования у игрока была обнаружена травма связок лодыжки. Срок восстановление футболиста составит несколько месяцев. Таким образом, Штиндль не сможет выступить на ЧМ-2018 в составе команды Германии.

    «Мне тяжело осознать произошедшее.С одной стороны, я не смогу помочь команде хорошо выступить в концовке сезона, а с другой — моя мечта о чемпионате мира теперь разрушена», — приводит слова Штиндля пресс-служба клуба.

    В отборе на чемпионат мира Штиндль сыграл в четырех матчах, а за «Боруссию» забил 6 мячей в 34 поединках.

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