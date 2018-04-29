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    «ПСЖ» — «Генгам»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    ПСЖ — Генгам: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.04.2018)

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Генгам Календарь Лиги 1
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    •  ПСЖ — Генгам22:00
    В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч «ПСЖ» — «Генгам».

    Последний матч между собой: «Авангард Курск» — «Сибирь» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «ПСЖ» — «Генгам». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    Семь лет спустяПСЖ — «Генгам». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 29 апреля
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