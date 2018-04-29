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    Третий наставник за сезон. «Севилья» сменила Монтеллу на Капарроса

    СМИ – о тренерских перестановках в андалузском клубе

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    Винченцо Монтелла
    Винченцо Монтелла
    lavanguardia.com
    Руководство «Севильи» приняло решение отправить в отставку Винченцо Монтеллу, пригласив на его место Хоакина Капарроса. Все это произошло за четыре тура до завершения чемпионата Испании. Мы решили узнать, что об этом думают СМИ.

    Второе увольнение за пять месяцев

    Автор газеты El Pais Рафаэль Пинеда напомнил, что для Винченцо Монтеллы это увольнение стало уже вторым за последние два месяца.

    Он и есть футбол. Иньеста уходит Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны» «Винченцо Монтелла завершил свою работу на тренерской скамье "Севильи". Андулазский клуб уволил итальянского специалиста, который окончательно потерял доверие руководства после поражения от "Леванте".

    В девяти последних играх "Севилья" не одержала ни одной победы, потерпев пять поражений и четырежды сыграв вничью, а их еврокубковые перспективы на следующий сезон выглядят очень туманно. Похоже, команда проводит худший для себя сезон в этом столетии.

    Монтелла пришел в клуб в конце декабря, заменив Эдуардо Бериццо. В Лиге чемпионов итальянцу удалось добиться неплохого результата, ведь в 1/8 финала он прошел "Манчестер Юнайтед". Это достижение стало историческим, поскольку оно стало первым за последние 60 лет.

    Однако игра команды в Примере оставила желать лучшего. С Монтеллой на скамье "Севилья" смогла набрать всего 19 очков из 51 возможного. Итальянец, покинувший "Милан" в ноябре, получил свое второе увольнение за пять месяцев.

    Монтелла также подвергался критике за неспособность использовать все доступные ресурсы, в том числе и четырех новичков: Арану, Роке Месу, Лаюна и Сандро. Тренер сделал ставку на конкретный блок игроков, чем вызвал недовольство других членов коллектива», — подчеркивает Пинеда.

    Все ответственность на итальянце

    Редактор El Mundo Deportivo Хавьер Альфаро считает, что именно Винченцо Монтелло несет ответственность за провал «Севильи» в нынешнем сезоне, так как от отработал даже хуже Эдуардо Бериццо.

    «Реал» — террористы Европы Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал» «Винченцо Монтелла больше не является тренером "Севильи". Клуб решил отказаться от его услуг после четырех месяцев сотрудничества, за которые итальянец почти ничего не добился. Он прибыл в Испанию в тот момент, когда команда занимала пятое место в Ла Лиге и всего на пять очков отставал от зоны Лиги чемпионов. А спустя 17 туров он уходит, когда у андалузцев практически нет шансов пробиться в еврокубки.

    Монтелла успел привить "Севилье" новый стиль игры, но его метод до сих пор не сработал. Помните, как его предшественника Бериццо уволили за 29 набранных очков? Так вот под руководством итальянца за те же 17 туров команда набрала на десять баллов меньше! Когда ты набираешь 19 очков за 17 туров, то ты скорее борешься за выживание, чем за еврокубки.

    Это правда, что Монтелла помог "Севилье" выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, пройдя "Манчестер Юнайтед", а также добраться до финала Кубка Испании, где его подопечные бесславно уступили "Барселоне" 0:5. Однако этого мало.

    Статистика говорит о том, что этап истории с Монтеллой был гораздо худшим, чем этап Бериццо. Теперь в команду пришел Капаррос, на котором лежит ответственность за выход в еврокубки в седьмой год подряд. Но даже если он не выполнит задачу, то будет полной несправедливостью не вспомнить имя Монтеллы, вина которого очень велика», — убежден Альфаро.

    Возвращение легенды

    Редакция издания La Vanguardia отметила тот факт, что теперь командой будет руководить легендарный для «Севильи» Хоакин Капаррос.

    «После увольнения итальянского специалиста место на тренерском мостике "Севильи" займет Хоакин Капаррос, который уже возглавлял андалузскую команду с 2000 по 2005 год. В начале столетия он мгновенно поднял "Севилью" из Сегунды в Примеру, сделав ее одним из самых мощных клубов Европы.

    Капаррос будет работать как минимум до конца сезона, по итогам которого структуру клуба ждет реорганизация, так что о дальнейшем будущем нового наставника пока говорить рано.

    Последним местом работы Капарроса был катарский "Аль-Ахли", из которого он ушел в 2017 году. В Испании он отвечал за "Осасуну" в сезоне 2016/17», — отмечается в статье.

    Бэтмен избавит город от зла

    Обозреватель AS Хосе Мария Лопес и вовсе сравнил Хоакина Капарроса с Бэтменом, который должен спасти жителей города от неприятностей.

    Куда уйдет Мбаппе: Топ-7 трансферов предстоящего лета Трансферные саги предстоящего лета, за которыми вы все будете следить «У "Севильи" появился новый тренер, уже третий за сезон. Впрочем, его аура оставляет все прошлые неудачи на заднем плане. Фактически, он является той последней соломинкой, за которую хватается руководство, чтобы оживить шансы на попадание в Лигу Европы.

    Все это очень похоже на то, как Бэтмен вернулся в Готэм, чтобы избавить горожан от зла Пингвина. У Капарроса впереди четыре игры, после которых наступит горячая работа в офисах, а клуб столкнется с революцией.

    Вопрос в том, сможет ли Капаррос возродить физически мертвую и ментально слабую команду за столь короткий срок. В последнее время он не добивался больших успехов, но сейчас все вспоминают, как он работал "Севилье" в начале 2000-х. Именно он заложил основы той команды, которая под руководством Хуанде Рамоса вошла в историю», — пишет Лопес.

    Команды забьют как минимум однажды«Леванте» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу 27 апреля
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