«Реал» — террористы Европы

«Реал» сдержал натиск «Баварии»

«Результат в Мюнхене с точки зрения "Реала" был лучшим моментом в игре подопечных Зинедина Зидана: они сумели выдержать натиск "Баварии", которые был безудержным в ее попытке сравнять счет, где Франк Рибери играл ключевую роль всех комбинации хозяев, действуя остро и решительно. Он дал понять, что Дани Карвахалю не придется комфортно, и защитник гостей впоследствии был вынужден уйти с поля из-за травмы, после чего ответственность за опеку француза легла на плечи Лукаса Васкеса, которому также пришлось изо всех сил держать визави. Несмотря на положительный результат для мадридцев, здорово видеть снова расцветающего Рибери», — пишет AS.

«Наставник хозяев Юпп Хайнкес решил сделать ставку на атакующую игру, которую в его составе олицетворяли Арьен Роббен, Томас Мюллер, Роберт Левандовски, Хамес Родригес и Рибери, но ранняя травма нидерландца нанесла удар по этому тактическому плану, а заменил его Тиаго Алькантара. В то же время, Зидан выставил на игру лишь одного нападающего в лице Криштиану Роналду, который провел бледный вечер в попытках взаимодействовать с Васкесом, Лукой Модричем, Тони Кроосом, а также Иско. Именно последний был заменен в перерыве на Марко Асенсио, но и эта рокировка не помогла "Сливочным" доминировать на поле, хотя они выглядели лучше как раз перед тем, как "ротен" открыли счет».

«Реал» победил в Мюнхене, играя хуже, чем «Бавария» Победа «Реала» на «Альянц Арене» — в нашем обзоре СМИ

Собственные просчеты «Баварии» и ее кадровые проблемы

«Большинство болельщиков было уверено, что матч в Мюнхене станет противостоянием машин по забиванию голов Роберта Левандовски и Роналду, однако на первый план вышли Йозуа Киммих и Марсело. Оба футболиста по своей натуре вовсе на защитники, и им нравится постоянно атаковать... Тот факт, что Никлас Зюле и Киммих после матча заявили, что "Бавария" должна была побеждать со счетом 5:2 или 7:2 говорит о том, насколько команда чувствует себя обделенной, — к счастью, игроки считают, что обделили они себя сами», — отмечает Süddeutsche Zeitung.

«Плохие новости для для чемпиона Германии. Его проблемы усугубляются травмой основного центрального защитника Жерома Боатенга. Для оплота обороны мюнхенцев, который вчера повредил бедро, судя по всему, клубный сезон закончен, а восстановление займет от четырех до шести недель», — сообщает Bild.

«Все та же история»

«Все та же история», — гласит заголовок каталонского издания Mundo Deportivo. Так оно отреагировало на решение арбитра матча Бьорна Куйперса не назначить пенальти в ворота «Реала» после падения Роберта Левандовски, на котором якобы нарушал правила Карвахаль в первом тайме.

«Рефери не дал чистый 11-метровый удар за фол защитника на форварде "Баварии". Мадридский клуб использовал свои шансы и оседлал удачу против более убидетльного соперника», — жалуется медиа из Барселоны.

Еще не вечер

«Мы не сдаемся!», — с таким заголовком вышла мюнхенская TZ. На главном фото издания запечатлен момент, когда лишь реакция Кейлора Наваса спасла гостей от второго пропущенного в матче гола.

«Мы не сдаемся» Фото: TZ

Также медиа не преминуло напомнить, что в первом поединке четвертьфиналаи вовсе проиграл «Реалу» 0:3, но в гостях выигрывал 3:0 и был близок к тому, чтобы соперники провели дополнительное время.

В гостях хорошо, а дома — хуже

«В третий раз кряду мадридский коллектив выходит победителем на "Альянц Арене", и после столь же успешных результатов в Париже и Турине это демонстрирует то, что дружина Зидана все еще способно терроризировать лучшие команды Европы на их поле. Показатели подопечных французского наставника в гостевых матчах разрушающие: победы в Риме, Неаполе, Мюнхене (дважды), Париже и Турине. Его команда сыграла вничью в Манчестере против местного "Сити" и проиграла лишь "Вольфсбургу" и "Атлетико", но в обоих случаях прошла в следующий раунд — что интересно, ведь дома "Реал" испытывает большие трудности», — отмечает Marca.

«Только "Тоттенхэму" удалось в этом сезоне избежать поражения от действующего чемпиона Европы, мира и Испании и даже победить в домашних стенах (3:1)... Только во второй раз в своей истории "Сливочные" смогли победить на выезде в 1/8, четвертьфинале и полуфинале. В прошлый раз это случилось в сезоне 1961/1962, когда были повержены "Вашаш" (2:0), "Оденсе" (3:0), "Ювентус" (1:0) и в полуфинале — "Стандард" (2:0), но любопытно, что в финале "Реал" проиграл "Бенфике" 3:5».