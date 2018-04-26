«Реал» победил в Мюнхене, играя хуже, чем «Бавария»

План игры насмарку

«К важнейшей первой игре 1/2 финала против "Реала" мюнхенцы подошли с потерями – неделю назад травму получил Видаль, в день матча стало известно о повреждении Алабы. На этом проблемы для Хайнкеса не закончились – уже на 8-й минуте ему пришлось выпускать Тиагу Алькантару вместо захромавшего Роббена, а на исходе получаса – Зюле на замену дернувшему паховую мышцу Боатенгу. И если рокировка центральных защитников не вносила серьезных изменений в рисунок игры, то план А хозяев после ухода голландца был смят и выброшен в мусорную корзину.

Потому что старший из братьев Алькантара долго входил в игру – отдал один неточный пас, другой, и сверхактивная в первые минуты "Бавария" начала буксовать и скучать по Роббену. Арьен был единственным футболистом хозяев, кто улыбался, слушая гимн Лиги чемпионов перед стартовым свистком. Остальные были максимально сосредоточены и серьезны, а на Хамеса и вовсе было страшно смотреть – стеклянный взгляд колумбийца выдавал предельное желание показать себя с лучшей стороны и доказать Зинедину Зидану, как он был не прав, отправив его в мюнхенскую аренду», сочувствует мюнхенцам автор «Спорт-экспресса» Егор Бычков.

Обмен ударами

«К середине первого тайма запал немцев начал сходить на нет, и уже стало казаться, что запланированный наскок не удался. Гости регулярно переходили середину поля и стали доставлять мяч в штрафную Свена Ульрайха. Но стоило "сливочным" утратить бдительность в обороне, как наследник Филиппа Лама Йозуа Киммих совершил великолепный рывок по правому флангу, выскочил на ударную позицию и, перехитрив Кейлора Наваса, вместо ожидаемой передачи сильно пробил в створ – 1:0.

Пропущенный мяч деморализовал гостей, и до перерыва они создали у ворот Ульрайха только один голевой момент. Да и тот не был бы таковым, если бы приложившийся к мячу Марсело не попал точнехонько в дальний нижний угол. Ульрайх удара явно не ожидал, и упал как-то неловко, даже не выставив руки. Немцы к голу были ближе, чем их оппоненты, но реализовать свои моменты не смогли, и на перерыв команды ушли при равном счете – 1:1», — фиксирует ход первого тайма обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак.

Серия Роналду прервалась

«Вчера Мо Салаха называли лучшим футболистом мира прямо сейчас. Сегодня перед матчем "Бавария" – "Реал" вспоминали, что Криштиану Роналду – вообще-то единственный игрок, забивший во всех матчах этой Лиги чемпионов. И, к слову, её первый снайпер с 15-ю голами.

Год назад Роналду забил пять мячей в двух играх с "Баварией" в четвертьфинале ЛЧ. Теперь ограничился голом, отменённым из-за подыгрыша рукой. Защитники лидера Бундеслиги не проиграли Криштиану в эпизодах в штрафной, а это самое важное. Объективно говоря, португальцу тяжело было одному на острие. Лишь когда Зинедин Зидан заменил травмированного Даниэля Карвахаля на Карима Бензема, неожиданно отправив на правый край обороны Лукаса Васкеса, обладатель "Золотого мяча" почувствовал какую-то поддержку и свободу.

"Бавария" раскрывалась, отчаянно плыла к спасительному берегу – чужой штрафной, чтобы не утонуть. Тем не менее, у Роналду всего два удара и оба неточные. Его серия в ЛЧ прервалась», — сочувствует португальскому бомбардиру корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Случайная победа в рутинном матче

«Действующие чемпионы Германии и Испании выглядели уставшими от жизни голливудскими звездами, у которых полуфинал Лиги чемпионов уже не вызывает трепета и бабочек в животе. 25-я встреча друг с другом в истории еврокубков превратилась в рутину. Даже Криштиану Роналду впервые в этой Лиге чемпионов не забил. Какой контраст в сравнении с тем, что во вторник выдал "Ливерпуль"! Посочувствуем 75 тысячам болельщиков в Мюнхене и скрестим пальцы, чтобы через неделю команды выдали игру совсем другого уровня.

"Реал" не выглядел на этот раз настолько сильнее "Баварии", как это бывало даже в мюнхенский период Хосепа Гвардьолы. Но немецкий гранд упустил свой шанс сам: хозяева не реализовали несколько выгодных шансов, пассивнее, чем обычно, выглядела связка Хамес — Мюллер, спрятался за спины защитников Левандовски, а Рибери уже не хватает организма для того, чтобы игра сердцем приносила положительный результат.

Ничейную по смыслу игру превратил в победную для "Реала" левый защитник Рафинья, на ровном месте отдавший мяч поперек поля под контратаку "галактикос". Выход 2 в 1 Асенсио завершил точным ударом под руку Ульрайха. Остается только гадать, смог бы сократить угол обстрела Мануэль Нойер. Остается только уповать на чудо, ожидая сенсацию через неделю в Мадриде», — занимается нелестными сравнениями специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров.

Герой матча — Зидан

«Статный лысый – большой мастак почувствовать игру. Поняв, что "Бавария" будет давить за счет прессинга, Зинедин приказал Васкесу и Иско играть ниже, а Каземиро, Кроосу и Модричу – почти на одной линии. При этом высота игры Карвахаля и Каземиро была разной, а центральных защитников "Реал" держал глубоко, стараясь создавать стену для ударов Левандовски и Роббена.

В перерыве Зидан выпустил автора будущего победного гола Асенсио, и после этого мяча ушедший с поля Иско праздновал вместе с тренером. Также смена Карвахаля на Бензема с переводом Васкеса в защиту, и выход Ковачича вместо Каземиро себя оправдали – "Реал" сработал как часы, не считая помарки в одном эпизоде. Молодой тренер связал опытного немецкого коллегу по рукам и ногам, французское сопротивление победило навал хозяев поля», — отдает должное тренеру блогер Soccer.ru Станислав Горин.

«Бавария» уступила ментально

«У поражения на "Альянц-Арене", конечно, есть объективные факторы. Например, старение Рибери, который уже не тянет 90 минут на топ-уровне. Или промах Левандовского, закончившего матч с одним ударом в створ. Или перформанс Васкеса, созданного для таких игр, когда его недооценивают более-менее все, а WhoScored по итогам дает ему самую высокую оценку.

Но глобально "Бавария" уступила ментально, хотя победила по xG. Проиграла матч, который была обязана брать, потому что в Мадриде "Реал" становится в миллион раз сильнее (Память – "Ювентус" – Стереть). Зафейлилась из-за обреза максимально надежного и трансконтинентально недооцененного Рафиньи. Отдала встречу, в которой не забил и в целом потерялся Криштиану Роналду.

Из-за таких моментов "Мюнхен" не возьмет Лигу чемпионов, потому что нельзя валиться там, где шансы равны. Хайнкес уйдет на пенсию лучшим тренером в истории клуба с осознанием, что не воспитал характер в последней команде. Он не станет от этого хуже и не недополучит аплодисментов от "Альянц-Арены". Просто нужно помнить, что Юппа победил коуч, заменивший защитника на форварда и этим сделавший "Реал" крепче», — выносит вердикт мюнхенскому клубу автор «Евроспорта» Данил Тармасинов.

Управляемый хаос

«Болельщики "Ливерпуля" называли Стивена Джеррарда ураганом, который может снести как чужих, так и своих. Марсело исполняет похожую роль в "Реале" – может сильно навредить своей команде и принести дикую пользу в атаке. Забавно, учитывая, что игроки такого типажа, как правило, полузащитники: Джеррард в "Ливерпуле", Фабрегас в "Челси", Погба – в "МЮ". Марсело действительно уникален: его противостояние с Салахом украсит и, вероятно, определит финал ЛЧ

Одну из сильнейших сторон "Реала" в плей-офф и вообще при Зидане резюмировал Кроос: "Даже когда мы не ведем в счете, мы в любую минуту можем изменить игру". Это на самом деле так, "Реал" очень часто забивает против логики игры – либо за счет опыта всей команды, либо за счет мастерства звезд. Финал с "Ливерпулем" в этом контексте подарит отличную интригу: Клопп создает, пожалуй, самый безумный хаос для соперника, "Мадрид" лучше всех на континенте преодолевает худшие отрезки в игре», — уже ожидает финала в своем телеграм-канале спортивный журналист Вячеслав Палагин.

«Бавария» снова проиграла из-за расточительности

«Как это было больно и обидно для "Баварии" — проигрывать в ночь, когда никто не усомнился бы в их преимущество, учитывая баланс игры и количество моментов. Вместо этого им нужно устроить представление на "Бернабеу". И было невозможно избавиться от воспоминаний о том, как в последний раз эти команды встретились на "Альянс Арене".

Тогда, в первом четвертьфинальном матче чуть больше года назад, "Бавария" владела инициативой и упустила ряд шансов — в том числе и пенальти, — и была дважды наказана, в конечном счете уступив после второго матча, несмотря на свой камбэк. На этот раз им нужно будет выступить лучше.

Для Левандовского это была особенно неудачная ночь, он упустил как минимум две очевидные возможности забить и, возможно, ухудшил свои перспективы перехода в "Реал". "Бавария" не слишком сильно ошибалась в течение длительных отрезков этого матча, и если бы не ошибка Рафиньи, они, возможно, еще вернули бы себе лидерство», — пишет автор ESPN Ник Эймс.

Еще один грустный вечер для Бэйла

«Хотя "Реал" записал на свой счет прекрасную победу со счетом 2:1 над "Баварией" в среду, но это оказалось еще одной ночью, о которой Гарету Бэйлу нечего вспомнить. Валлиец остался на скамейке запасных и не вышел на поле, проведя свой шестой полный матч сезона в резерве.

Зинедин Зидан больше не доверяет ему в больших матчах, и вряд ли его будущее за пределами нынешней кампании будет в испанской столице. Иско, Лукас Васкес, Марко Асенсио и даже редко забивающий Карим Бензема все опережают бывшего игрока "Тоттенхэма" в иерархии "Сантьяго Бернабеу".

Бейл не использовался против "Барселоны" в Суперкубке Испании и против "Ювентуса" в Турине, и похоже, что он больше не является ключевым игроком для французского тренера, а просто является игроком ротации для матчей Ла Лиги.

Это вряд ли подходящая роль для суперзвезды ценой 90 миллионов евро. В плей-офф Лиги чемпионов Бейл лишь раз попал в стартовый состав — ответный матч с "Ювентусом", после победы "Реала" 3:0 в первом матче.

В каком-то смысле итог его сезону был подведен Зиданом, который заменил его в перерыве того матча, и все признаки указывают на то, что Бэйл будет продан летом», — пишет автор Marca Хесус Санчес.