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    «Севилья» отправила в отставку Монтеллу

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    Винченцой Монтелла
    На фото:Винченцой Монтелла
    «Севилья» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Винченцой Монтеллой.

    До конца сезона клуб будет возглавлять Хоакин Капаррос, последним местом работы которого был «Аль Ахли». Капаррос уже возглавлял «Севилью» в период 2000–2005 гг.

    «Клуб принял такое решение в связи с серией неудачных результатов. Команда не одерживала победы с 13 марта, доведя свою безвыигрышную серию до девяти матчей.

    Монтелла в воскресенье, 29 апреля, намерен публично попрощаться с игроками и болельщиками», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Монтелла возглавил «Севилью» в конце 2017 года. Под его руководством команда в 28 матчах одержала 11 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

    В последнем матче «Севилья» на выезде уступила «Леванте» со счетом 1:2.

    После 35 туров чемпионата Испании андалузский клуб с 48 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

    Ранее по ходу текущего сезона Монтелла был уволен с поста главного тренера «Милана».

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