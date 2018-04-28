Фабрегас принес «Челси» победу над «Суонси»

Лондонскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Единственный счет был открыт на 4-й минуте. Азар прорвался к штрафной площади «Суонси», а затем выполнил передачу на Сеска Фабрегаса, который затем отличным ударом поразил дальний угол ворот.

После этого матча «Челси» на 5-м месте — 67 очков, а «Суонси» на 17-м месте — 33 очка.