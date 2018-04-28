Фабрегас принес «Челси» победу над «Суонси»

Единственный счет был открыт на 4-й минуте. Азар прорвался к штрафной площади «Суонси», а затем выполнил передачу на Сеска Фабрегаса, который затем отличным ударом поразил дальний угол ворот.
После этого матча «Челси» на 5-м месте — 67 очков, а «Суонси» на 17-м месте — 33 очка.
Чемпионат Англии. 36-й тур
«Суонси» — «Челси» — 0:1 (0:1)
Гол: Фабрегас, 4 (0:1).«Суонси»: Фабяньски, Ольссон (Раутледж, 81), Нотон, ван дер Хорн, Робертс (Кэрролл, 63), Моусон, Кинг (Дайер, 58), Ки Сон Ен, Клукас, А.Айю, Дж.Айю.«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Фабрегас (Виллиан, 81), Мозес, Бакайоко, Канте, Азар (Педро, 81), Жиру (Мората, 85).Предупреждения: А.Айю, 15. Мозес, 30.