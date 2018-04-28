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    Фабрегас принес «Челси» победу над «Суонси»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Челси» одержал гостевую победу над «Суонси» (1:0) в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги.

    Единственный счет был открыт на 4-й минуте. Азар прорвался к штрафной площади «Суонси», а затем выполнил передачу на Сеска Фабрегаса, который затем отличным ударом поразил дальний угол ворот.

    После этого матча «Челси» на 5-м месте — 67 очков, а «Суонси» на 17-м месте — 33 очка.

    Чемпионат Англии. 36-й тур
    «Суонси» — «Челси» — 0:1 (0:1)
    Гол: Фабрегас, 4 (0:1).«Суонси»: Фабяньски, Ольссон (Раутледж, 81), Нотон, ван дер Хорн, Робертс (Кэрролл, 63), Моусон, Кинг (Дайер, 58), Ки Сон Ен, Клукас, А.Айю, Дж.Айю.«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Фабрегас (Виллиан, 81), Мозес, Бакайоко, Канте, Азар (Педро, 81), Жиру (Мората, 85).Предупреждения: А.Айю, 15. Мозес, 30.
    Не хочет косой косить косой«Суонси» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английского чемпионата по футболу 28 апреля
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