«Кайзерслаутерн» вылетел в третью Бундеслигу

На фото: «Кайзерслаутерн» вылетает в третью Бундеслигу bundesliga.com

потерял математические шансы на сохранение прописки во второй Бундеслиге.

В матче 32-го тура немецкой второй Бундеслиги «Кайзерслаутерн» на выезде проиграл «Арминии» со счетом 2:3, упустив преимущество в два мяча.

Таким образом, у «красных дьяволов» не осталось шансов на сохранение прописки в дивизионе и следующий сезон впервые в своей 118-летний истории они начнут в третьей Бундеслиге.

В первой Бундеслиге «Кайзерслаутерн» в последний раз выступал в сезоне-2011/12.

«Кайзерслаутерн» — четырехкратный чемпион Германии (1951, 1953, 1991, 1998), двукратный обладатель Кубка Германии (1990, 1996), а также победитель Суперкубка Германии (1991). В 1999-м году команда играла в четвертьфинале Лиги чемпионов, а в 1982-м и 2001-м доходила до полуфинала Кубка УЕФА.