«Самара Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

В пятницу, 27 апреля, в Самаре получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи чемпионата мира по футболу, информирует пресс-служба министерства спорта РФ.

«Эта арена – самая крупная из всех, построенных к емпионату. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. м, а его высота – 60 м.

Как известно, аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Это обстоятельство было учтено при проектировании стадиона, который похож внешне на космический корабль и расположен на самой высокой точке города», – сказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Ближайший тестовый матч на арене «Самара» состоится 28 апреля, встречу проведут команды ФНЛ «Крылья Советов» и «Факел».

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячном стадионе в групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии, а также пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.