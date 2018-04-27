«Марсель» разобрался с «Зальцбургом»

«Марсель» одержал домашнюю победу со счетом 2:0.
Победу хозяевам поля принесли полузащитник Флориан Товен и нападающий Клинтон Нжи.
Ответная встреча состоится 3 мая в Зальцбурге.
Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч
«Марсель» (Франция) — «Зальцбург» (Австрия) — 2:0 (1:0)
Голы: Товен, 15 (1:0). Нжи, 63 (2:0). «Марсель»: Пеле, Рами, Амави, Луиз Густаву, Товен (Жермен, 81), Сансон, Лопес (Нжи, 60), Сарр, Пайет, Митроглу, Окампос (Замбо, 52).«Зальцбург»: Вальке, Ульмер, Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Вольф (Шлагер, 68), Айдара (Ябо, 81), Даббур, Хван Хи Чхан (Гульбраннсен, 60).Предупреждения: Лопес, 20. Вольф, 22. Митроглу, 90.