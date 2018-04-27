Игонин призвал не ждать приглашения Парфенова в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита»оценил шансы наставника «Тосно»попробовать свои силы в топ-клубе РФПЛ.

«Приглашения в "Зенит" он точно не дождется. Даже Сергея Семака нынешнее руководство питерского клуба не рассматривает в качестве потенциального главного тренера.

К тому же все помнят историю Дмитрия Аленичева, который ярко проявил себя в "Арсенале", но не задержался в "Спартаке". В команде, не имеющей в своем составе звезд, молодому тренеру работать проще.

Да и не немолодому, но не относящемуся к категории топовых, тоже. История Миодрага Божовича у всех перед глазами», — цитирует Игонина «Спорт уик-энд».