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    Игонин призвал не ждать приглашения Парфенова в «Зенит»

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    Дмитрий Парфенов
    На фото:Дмитрий Парфенов
    Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы наставника «Тосно» Дмитрия Парфенова попробовать свои силы в топ-клубе РФПЛ.

    «Приглашения в "Зенит" он точно не дождется. Даже Сергея Семака нынешнее руководство питерского клуба не рассматривает в качестве потенциального главного тренера.

    К тому же все помнят историю Дмитрия Аленичева, который ярко проявил себя в "Арсенале", но не задержался в "Спартаке". В команде, не имеющей в своем составе звезд, молодому тренеру работать проще.

    Да и не немолодому, но не относящемуся к категории топовых, тоже. История Миодрага Божовича у всех перед глазами», — цитирует Игонина «Спорт уик-энд».

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