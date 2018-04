Президент «Шальке»подтвердил, что полузащитникпокинет команду летом. 22-летний немец отказался продлевать контракт с клубом из Гельзенкирхена, сообщает Bild.

«Летом Майер уйдет из "Шальке". Мы относимся к ситуации профессионально. Никто ни на кого не в обиде», — сказал Хайдель.

Напомни, что ранее интерес к игроку проявляли ПСЖ и «Бавария», а также ряд команд АПЛ.

OFFICIAL: Schalke director Christian Heidel has confirmed Max Meyer will leave the club in the summer. #S04