ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Кан» — «Тулуза»: онлайн-трансляция начнется в 19:45

    Кан — Тулуза (25.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Кан Тулуза Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Кан — Тулуза19:45
    В 19:45 в Лиге 1 начнётся матч «Кан» — «Тулуза».

    Последний матч между собой: «Рединг» — «Дерби Каунти» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кан» — «Тулуза». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Кто сможет отдалиться от зоны вылета во Франции?«Кан» — «Тулуза». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 25 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • ПСЖ впал в кратковременность и потакание звездам
  • Реакция прессы на чемпионство парижан
    •
  • Трансферный дайджест. 10-16 апреля
  • Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 24/04
    • Два топ-клуба Европы включились в борьбу за Иньесту
  • 23/04
    • ПСЖ на выезде обыграл «Бордо»
  • 23/04
    • Месси – самый высокооплачиваемый футболист сезона 2017/18
  • 22/04
    • «Монако» потерпел поражение в матче против «Генгама»
  • 21/04
    • УЕФА вынесет решение по делу «Пари Сен-Жермен» в июне
  • 21/04
    • Венгер останется в футболе после ухода из «Арсенала»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?
    Подробный разбор
  • Арены ЧМ-2018: Тестовая обкатка
  • Продолжаем следить, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018
    •
  • Топ-10 кандидатов на замену Венгеру
  • Кто возглавит «Арсенал»?
    •
  • Гвардиола — первый, Моуринью и Венгер — в аутсайдерах
  • Кто из тренеров АПЛ лучше всех сам играл в футбол?
    •
  • Больше не волшебник
  • Пресса и комментарии о перспективах Массимо Карреры в «Спартаке»
    •
  • Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»
  • Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»
    •
  • Бюджетник Дзюба
  • Выясняем, кто оплатил форварду возможность отомстить Роберто Манчини
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Забьет ли Роналду в Мюнхене?
  • Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол 25 апреля
  • 4,38
    •
  • Финляндия и Россия могут сыграть результативно
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 26 апреля
  • 1,88
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 12:59
    • У Дворковича есть планы по созданию футбольной команды в Сочи
  • 12:46
    • Сорокин ожидает около 500 тысяч туристов на ЧМ
  • 12:32
    • Агент Мовсисяна не исключает возвращения форварда в Россию
  • 12:02
    • Орлов назвал Карреру несостоявшимся тренером
  • Выиграет ли «Марсель» у «Ред Булла» с третьей попытки?
  • «Марсель» — «Ред Булл». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 26 апреля
    • 1,78Завтра в 22:05
  • 11:51
    • Президент «Лас-Пальмаса» арестован по обвинению в мошенничестве
  • Салах и Фирмино — убойная парочка
  • Пять выводов после матча на «Энфилде»
    • 10:54
  • 10:36
    • Перишич призвал вручить Салаху «Золотой мяч»
  • 10:23
    • Куртуа подал в суд на бывшего главного тренера сборной Бельгии
  • 10:10
    • «Зенит» предложит Жиркову новый контракт
  • Испанцы не станут рисковать
  • «Арсенал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 26 апреля
    • 1,96Завтра в 22:05
  • 09:49
    • Голкипер «Лиона» и защитник «Марселя» дисквалифицированы на три матча
  • 09:36
    • Семаку хотелось бы видеть Дзюбу в своей команде
  • 09:16
    • Наставник «Тоттенхэма» может возглавить «Реал»
  • 08:52
    • Два фаната «Ромы» арестованы по подозрению в покушении на убийство
  • 08:35
    • Хавбеку «Кальяри» грозит дисквалификация на четыре года
  • 08:06
    • Полузащитник «Ливерпуля» установил рекорд Лиги чемпионов
  • Неотразимый Салах и призрак надежды для «Ромы»
  • Разгром «Ромы» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    • 02:18
  • 00:52
    • Клопп: Не мог такого и представить себе до матча
  • 00:47
    • Ди Франческо: Ответный матч не будет похож на игру с «Барселоной»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус