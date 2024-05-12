12 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Ланс». Начало игры — в 22:00 мск. «Ренн» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: Бретонцы проводят не самый удачный сезон. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Ренн» на 4 очка отстает от топ-6. Да и забивает команда немало: 51 гол в 32 поединках Лиги 1.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три балла в копилку. «Ренн» одолел «Мец» со счетом 3:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 10 пропущенных.

Вот только оборона бретонцев слишком часто дает сбои. В 32 поединках в воротах команды побывало 43 мяча.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: бретонцам срочно нужно побеждать. Вот только отыграть гандикап в 4 очка за 2 тура будет непросто.

Матчи против «Ланса» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ренн» проиграл трижды при 2 ничьих.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. В случае виктории над «Лансом» команда сохранит шансы на выход в еврокубки.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» изо всех сил сражаются за попадание в пятерку. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

Команда имеет достаточно надежные тылы, давшие сбой 34 раза в 32 матчах. Вот только «Ланс» выиграл менее чем в половине своих матчей чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Ланс» уверенно расправился с «Лорьяном» (2:0).

В пяти последних матчах «Ланс» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Вот только пресловутой стабильности команде заметно недостает. Да и в поединках с более-менее приличными оппонентами она испытывает сложности.

Не сыграют: Джимми Кабо, Нил Эль Айнауи, Хоаннер Чавес — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ланс» не блещет. Однако шансы на подъем в топ-5 еще не потеряны.

В 4 последних очных поединков «Ланс» трижды обыграл бретонцев. Правда, в первом круге нынешнего чемпионата была зафиксирована ничья (1:1).

А вот не проигрывает «Ренну» команда уже 9 лет. Правда, реализация у «Ланса» хромает: всего 42 забитых мяча.

Наверняка номинальные гости будут действовать осторожно. «Ланс» явно постарается сыграть на своих козырях.

Статистика для ставок

«Ланс» уже 9 лет не проигрывает бретонцам

«Ланс» пропускает в среднем чуть более гола за матч

«Ренн» на 4 очка отстает от зоны еврокубков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.95 и 2.00.

Прогноз: «Ланс» смотрится сильнее соперника, к тому же борется за попадание в топ-5.

Гости имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, тогда как «Ренн» многовато пропускает.

Ставка: Победа «Ланса» за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперник на двоих настреляют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00