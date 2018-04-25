«Бавария» уступила «Реалу» в Мюнхене

Мюнхенскаяпотерпела домашнее поражение от мадридского(1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче на 28-й минуте открыли хозяева. Хамес увидел пустую зону в контратаке и сделал проникающий пас на ход Джошуа Киммиху, который вместо прострела с края штрафной нанёс классный удар, застав Наваса врасплох.

Гости отыгрались на 44-й минуте. Роналду не стал бить в падении через себя после передачи Карвахаля, но мяч полетел дальше, доставшись Марсело, который здорово пробил с лёта в дальний нижний угол.

А на 57-й минуте Рафинья подарил мяч сопернику в центре поля, а мадридцы сразу же убежали в контратаку два в одного. Лукас Васкес сыграл на Марко Асенсио, который вышел на Ульрайха и пробил в дальний угол.

На 71-й минуте Криштиану Роналду поразил ворота, но гол не был засчитан. Португалец открылся на диагональ, обработал мяч плечом и хлёстко пробил в дальний угол, но арбитр зафиксировал игру рукой.

Ответная встреча пройдет в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 мая.