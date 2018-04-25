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    «Бавария» уступила «Реалу» в Мюнхене

    Лига чемпионов Бавария Футбол Германии Реал Мадрид Футбол Испании
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» потерпела домашнее поражение от мадридского «Реала» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Счет в матче на 28-й минуте открыли хозяева. Хамес увидел пустую зону в контратаке и сделал проникающий пас на ход Джошуа Киммиху, который вместо прострела с края штрафной нанёс классный удар, застав Наваса врасплох.

    Гости отыгрались на 44-й минуте. Роналду не стал бить в падении через себя после передачи Карвахаля, но мяч полетел дальше, доставшись Марсело, который здорово пробил с лёта в дальний нижний угол.

    А на 57-й минуте Рафинья подарил мяч сопернику в центре поля, а мадридцы сразу же убежали в контратаку два в одного. Лукас Васкес сыграл на Марко Асенсио, который вышел на Ульрайха и пробил в дальний угол.

    На 71-й минуте Криштиану Роналду поразил ворота, но гол не был засчитан. Португалец открылся на диагональ, обработал мяч плечом и хлёстко пробил в дальний угол, но арбитр зафиксировал игру рукой.

    Ответная встреча пройдет в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 мая.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
    «Бавария» (Германия) – «Реал» (Испания) – 1:2 (1:1)
    Голы: Киммих, 28 (1:0). Марселу, 44 (1:1). Асенсио, 57 (1:2).«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 34), Хуммельс, Рафинья, Роббен (Тиагу Алькантара, 8), Хави Мартинес (Толиссо, 75), Родригес, Мюллер, Рибери, Левандовски.«Реал»: Навас, Карвахаль (Бензема, 67), Серхио Рамос, Варан, Марселу, Модрич, Каземиру (Ковачич, 83), Кроос, Васкес, Криштиану Роналду, Иско (Асенсио, 46).Предупреждения: Рибери, 52. Каземиру, 78. Тиагу Алькантара, 89.
    О чём будет думать «Бавария»?«Бавария» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов 25 апреля
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