Митришев: Установки по поводу плохой обороны «Спартака» не было

Нападающий «Ахмата», открывший счет в матче со(3:1) в рамках 27-го тура чемпионата России, отметил, что про плохую оборону красно-белых перед игрой не говорили.

«Конечно, быстрый гол помог играть так, как собирались. Если забиваешь в первом тайме – это идет на пользу любой команде. Быстрый гол – это хорошо.

Не разбирали спартаковскую оборону и ее ошибки. По этому поводу не было установок. Быстрые атаки – это было. А про плохую оборону, или что они часто ошибаются – такого не было.

"Спартак" часто отдает передачи в центр на нападающих. Мы решили сыграть так, чтобы эти передачи можно было перехватывать. Поставили туда три центральных полузащитника, и по краям я и Бериша.

Эти три центральных полузащитника в целом справились со своей работой и "Спартаку" было тяжело», — приводит слова Митришева «Спорт-Экспресс».