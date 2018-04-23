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    Митришев: Установки по поводу плохой обороны «Спартака» не было

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    Магомед Митришев (в центре)
    На фото:Магомед Митришев (в центре)
    Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев, открывший счет в матче со «Спартаком» (3:1) в рамках 27-го тура чемпионата России, отметил, что про плохую оборону красно-белых перед игрой не говорили.

    «Конечно, быстрый гол помог играть так, как собирались. Если забиваешь в первом тайме – это идет на пользу любой команде. Быстрый гол – это хорошо.

    Не разбирали спартаковскую оборону и ее ошибки. По этому поводу не было установок. Быстрые атаки – это было. А про плохую оборону, или что они часто ошибаются – такого не было.

    "Спартак" часто отдает передачи в центр на нападающих. Мы решили сыграть так, чтобы эти передачи можно было перехватывать. Поставили туда три центральных полузащитника, и по краям я и Бериша.

    Эти три центральных полузащитника в целом справились со своей работой и "Спартаку" было тяжело», — приводит слова Митришева «Спорт-Экспресс».

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