«Милан» на своем поле сыграет с «Ромой» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Европы. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Милан»

«Милан» продолжает борьбу за победу в Лиге Европы после вылета из группы Лиги Чемпионов. Подопечные Стефано Пиоли набрали 8 очков в матчах против дортмундской «Боруссии», ПСЖ и «Ньюкасла», что не позволило им подняться выше третьей строчки.

В стыковых матчах Лиги Европы «красно-черные» по сумме двух встреч обыграли французский «Ренн» (3:0 дома и 2:3 в гостях). Далее «Милан» встретился с пражской «Славией», одержав победы в обоих матчах (4:2 и 3:1).

«Россонери» идут вторыми в Серии А, набрав 68 очков в 31-м матче. После разгрома «Лечче» (3:0) в крайнем туре «Милан» продлил свою победную серию в чемпионате до пяти матчей.

«Рома»

«Рома» вышла в плей-офф со второй позиции в группе, опередив «Серветт» и «Шерифф», но пропустив вперед «Славию». Итальянский клуб набрал 13 очков при 4-х победах, ничьей и поражении.

В стыковых матчах римляне с большим трудом прошли «Фейеноорд». Обе встречи завершились со счетом 1:1, а путевка в 1/8 финала была разыграна в серии пенальти, где точнее оказалась «Рома».

Римляне занимают пятую строчку в турнирной таблице Серии А. На счету команды 55 очков в 31-м матче. В крайнем туре чемпионата «Рома» минимально обыграла «Лацио» в дерби (1:0).

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой в текущем сезоне Серии А. Оба раза успех праздновал «Милан» — 2:1 в гостях и 3:1 дома.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «россонери» 6 побед, «Рома» оказалась сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Рома» с коэффициентом 1.80.