12 апреля в 4-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Витебск» и «Слуцк». Начало игры — в 17:30 мск. «Витебск» — «Слуцк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Витебск»

Турнирное положение: Нынешний сезон для «Витебска» начался очень непросто. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Витебск» еще ни разу не победил. Витебляне набрали всего лишь один турнирный пункт в 3 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла свой первый балл в элите. «Витебск» расписал мировую с дзержинским «Арсеналом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Витебск» добыл лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Причем не побеждает «Витебск» уже в 3 матчах кряду. Тем не менее, витебляне явно намерены выбраться из непростой турнирной ситуации.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Между тем, витебляне постепенно привыкают к элитному дивизиону.

Матчи против «Слуцка» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Витебск» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться добыть премьерную победу в чемпионате. «Витебск» наверняка будет активно атаковать.

«Слуцк»

Турнирное положение: «Слуцк» в нынешнем сезоне обречен на борьбу за выживание. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Слуцк» в 3 стартовых турах набрал всего 1 балл. Да и забила команда лишь 1 мяч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Слуцк» уступил могилевскому «Днепру» (0:1).

До того команда минимально уступила «Торпедо-БелАЗу». И лишь поединок с «Гомелем» принес ничейный результат (1:1).

Проблемы в созидательном плане никуда не делись. Да и вообще, по игре «Слуцк» пока явно стоит на вылет.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Слуцк» выглядит крайне неубедительно. В двух последних матчах команда не забивала.

Последний вояж в Витебск завершился для команды минимальной коллизией. Дело было летом прошлого года в рамках Кубка Белоруссии.

Притом, что «Слуцк» обладает довольно-таки приличным составом. Вот только игре команды явно недостает пресловутой солидности.

Наверняка гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Слуцк» явно постарается зацепиться за очки, да и оппонент отнюдь небезгрешен.

Статистика для ставок

Обе команды пока не побеждали в нынешнем чемпионате

«Слуцк» забил лишь 1 мяч в 3 стартовых турах

Последний очный поединок соперников завершился победой витеблян (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витебск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.66.

Прогноз: «Витебск» в минувшем туре взял первый балл в чемпионате, и явно намерен улучшить свои результаты.

«Витебск» традиционно успешно противостоит «Слуцку», и явно будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Витебска» за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.29