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    Красноярцы обуздают «барсов»

    «Енисей» — «Алания». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, Первая лига, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Алания»
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    «Енисей»
    13 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Алания». Начало игры — в 09:00 мск. «Енисей» — «Алания»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Апреля 2024 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 09:00 Алания Алания
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    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы грезят о повышении в классе. Правда, на данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    При этом «Енисей» на целых 8 очков отстает от зоны стыков. Зато забивает команда Андрея Тихонова чаще всех в лиге — 41 мяч.

    Енисей — Алания: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела поражение. «Енисей» минимально уступил махачкалинцам.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Причем до последней коллизии команда Тихонова выиграла дважды кряду. Более того, в тех поединках красноярцы забили по 4 мяча в ворота соперников.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Красноярцы пропускают довольно часто. При этом атака команды выглядит куда более привлекательно.

    Матчи против «Алании» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Енисей» выиграл 2 раза при 2 коллизиях.

    И уж совсем очевидно, что «Енисей» постарается быстро перестроиться после выездной неудачи. Да и оппонент крайне нестабилен.

    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» всеми силами сражаются за выход в элитный дивизион. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алания» лишь на 4 очка отстает от зоны стыковых матчей. Правда, забивает команда в среднем чуть более гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не сумела победить. «Алания» расписала мировую с «Ленинградцем» (3:3).

    Причем до того команда Евгения Калешина уступила новороссийскому «Черноморцу» (1:2). А чуть ранее «барсы» минимально переиграли «Тюмень».

    Вообще, «Алания» в 5 последних матчах выиграла лишь 1 раз. В этих поединках владикавказцы отличились 5 голами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: у «барсов» имеются заметные проблемы в плане реализации. «Алания» еще и растеряла немало очков в первой части первенства.

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    Да и весенний цикл команде Калешина откровенно не удается. Очков уже растеряна немало, так что перспективы выглядят не столь радужно.

    Да и паритетов у «Алании» слишком много — 10. Зато в матче первого круга команда переиграла «Енисей» (2:1).

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Алания» явно постарается подтянуться к группе лидеров.

    Статистика для ставок

    • До последней неудачи «Енисей» добыл 2 крупных виктории кряду

    • Атака красноярцев лучшая в лиге — 41 гол

    • В матче первого круга успех сопутствовал «Алании» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 2.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.05.

    Прогноз: Красноярцы нынче выглядят монолитнее команды Калешина, к тому же весной явно прибавили.

    Команда Тихонова блистает в атаке, да и «барсы» весной откровенно не впечатляют.

    Ставка: Победа «Енисея» за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.05

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    Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Алания» с коэффициентом 2.43. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. Красноярцы обуздают «барсов»
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