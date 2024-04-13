13 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Алания». Начало игры — в 09:00 мск. «Енисей» — «Алания»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы грезят о повышении в классе. Правда, на данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «Енисей» на целых 8 очков отстает от зоны стыков. Зато забивает команда Андрея Тихонова чаще всех в лиге — 41 мяч.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела поражение. «Енисей» минимально уступил махачкалинцам.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Причем до последней коллизии команда Тихонова выиграла дважды кряду. Более того, в тех поединках красноярцы забили по 4 мяча в ворота соперников.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Красноярцы пропускают довольно часто. При этом атака команды выглядит куда более привлекательно.

Матчи против «Алании» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Енисей» выиграл 2 раза при 2 коллизиях.

И уж совсем очевидно, что «Енисей» постарается быстро перестроиться после выездной неудачи. Да и оппонент крайне нестабилен.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» всеми силами сражаются за выход в элитный дивизион. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Алания» лишь на 4 очка отстает от зоны стыковых матчей. Правда, забивает команда в среднем чуть более гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не сумела победить. «Алания» расписала мировую с «Ленинградцем» (3:3).

Причем до того команда Евгения Калешина уступила новороссийскому «Черноморцу» (1:2). А чуть ранее «барсы» минимально переиграли «Тюмень».

Вообще, «Алания» в 5 последних матчах выиграла лишь 1 раз. В этих поединках владикавказцы отличились 5 голами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: у «барсов» имеются заметные проблемы в плане реализации. «Алания» еще и растеряла немало очков в первой части первенства.

Да и весенний цикл команде Калешина откровенно не удается. Очков уже растеряна немало, так что перспективы выглядят не столь радужно.

Да и паритетов у «Алании» слишком много — 10. Зато в матче первого круга команда переиграла «Енисей» (2:1).

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Алания» явно постарается подтянуться к группе лидеров.

Статистика для ставок

До последней неудачи «Енисей» добыл 2 крупных виктории кряду

Атака красноярцев лучшая в лиге — 41 гол

В матче первого круга успех сопутствовал «Алании» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 2.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.05.

Прогноз: Красноярцы нынче выглядят монолитнее команды Калешина, к тому же весной явно прибавили.

Команда Тихонова блистает в атаке, да и «барсы» весной откровенно не впечатляют.

Ставка: Победа «Енисея» за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05