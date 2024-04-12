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    Сможет ли Джокович взять реванш у Де Минора?

    Джокович — Де Минор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Де Минор
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 15:30 мск. Джокович — Де Минор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 12 Апреля 2024 года

    Джокович

    Если в первом матче Новак выиграл без каких-либо сверхусилий, то уже в следующем раунде ему пришлось серьезно потрудиться.

    В четверг пока еще первая ракетка мира одержал победу над Лоренцо Музетти — 7:5, 6:3.

    Сербу все-таки удалось взять реванш у итальянца за прошлогоднее поражение в Монте-Карло на этой же стадии.

    Самым напряженным получился первый сет: Джокович уступал с брейком, но при счете 3:4 все-таки смог взять гейм на приеме, после чего Музетти слегка «поплыл».

    Во второй партии Джокович не лучшим образом играл на своей подаче, но соперник в этом плане вообще разочаровал — Ноле реализовал сразу три брейк-пойнта.

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    Какого-то супер впечатления игра Джоковича не оставила, но есть ощущение, что на этой неделе он пока не показал свой максимум.

    Де Минор

    Алекс тем временем выиграл уже три матча на текущем турнире. Это первый случай, когда ему удалось дойти до четвертьфинала на грунтовом «Мастерсе».

    В третьем круге Де Минор спокойно разобрался с Алексеем Попыриным (6:3, 6:4), который перед этим остановил Андрея Рублева.

    Пока что самым сложным для австралийца был матч против Таллона Грикспора. Здесь ему понадобился третий сет — 2:6, 6:2, 6:3.

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    На старте турнира 11-я ракетка мира разгромил швейцарца Стэна Вавринку — 6:3, 6:0.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.26, победу Де Минора букмекеры предлагают за 3.88.

    Прогноз: еще в начале января Алекс дерзко обыграл Новака на United Cup — 6:4, 6:4.

    Неважно, в какой форме тогда был серб (после поражения он всегда скажет, что в плохой), потому что австралиец действительно показал классный теннис.

    Но на грунте Де Минору будет не так легко удивить хитрого Джоковича. Но в то же время совсем не верится, что фаворит выиграет с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Джокович — Де Минор с коэффициентом 1.92. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Джокович взять реванш у Де Минора?
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