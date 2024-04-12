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    Прервет ли «Трабзонспор» победную серию «Сивасспора»?

    «Трабзонспор» — «Сивасспор». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, турецкая Суперлига, 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Сивасспор»
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    «Трабзонспор» — фаворит матча
    В рамках 32-го тура чемпионата Турции 12 апреля пройдет матч «Трабзонспор» — «Сивасспор». Начало — 20:00 (мск). «Трабзонспор» — «Сивасспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 12 Апреля 2024 года
    Трабзонспор
  • Трабзон
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    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: По итогам 31 матча турецкой Суперлиги «Трабзонспор» занимает третье место с 52 очками и разницей мячей 54-41.

    Команда находится в зоне Лиги чемпионов, опережая своего ближайшего преследователя на пять баллов, поэтому все еще борется за попадание в главный еврокубок.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. На выезде он обыграл «Коньяспор», забив три мяча и пропустив один.

    Этот успех стал вторым в трех поединках, которые пришлись на турецкое первенство, при одном поражении.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Мехмед Айдин, Хусейин Тюркмен — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках во всех турнирах «Трабзонспор» одержал семь побед при двух поражениях.

    Такие результаты четко отображают статус клуба, как одного из лидеров турецкой Суперлиги, поэтому закономерно, что сейчас он в зоне Лиги чемпионов.

    Трезеге — лучший бомбардир команды в чемпионате с 10 голами.

    «Сивасспор»

    strong>Турнирное положение: По итогам 31 матча Суперлиги «Сивасспор» занимает 10-е место с 41 баллом и разницей мячей 37-43.

    Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков — четвертой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему с минимальным счетом удалось обыграть «Фатих Карагюмрюк» (1:0).

    Этот успех продлил серию побед коллектива в три поединка, где два других пришлись на товарищеские встречи.

    Не сыграют: Хакан Арслан — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних девяти поединках во всех турнирах «Сивасспор» потерпели два поражения при пяти победах и двух ничьих.

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    Такие результаты позволили гостям не только оставаться в борьбе за еврокубки через чемпионат, но может выйти в Лигу Европы через Кубок Турции, где уже вышли в полуфинал.

    Рей Манай — лучший бомбардир коллектива с 16 голами, что позволяет ему быть третим самым результативным игроком чемпионата.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Трабзонспора» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Трабзонспора» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Сивасспор» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.05, победа «Сивасспора» — в 5.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов. Они часто забивают, но и регулярно пропускают.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был такой же расклад.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах «Трабзонспора» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Сивасспор» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Трабзонспор» победную серию «Сивасспора»?
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