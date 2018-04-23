«Спартак» уволит Карреру, если команда не выйдет в Лигу чемпионов

Московскийрассматривает сценарий, при котором по окончании сезона главный тренерпокинет свой пост.

По информации «Спорт-Экспресса», в случае если команда не пробьется по итогам чемпионата в Лигу чемпионов, то есть окажется ниже третьего места, велика вероятность, что клуб рассмотрит вариант расторжения контракта итальянца.

Действующий договор Карреры рассчитан до окончания сезона-2018/19, но последние результаты москвичей не устраивают руководство красно-белых.

В домашнем матче 27-го тура чемпионата России «Спартак» уступил «Ахмату» (1:3), потерпев третье поражение подряд после игры 26-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:2) и полуфинала Кубка России против «Тосно» (1:1, пенальти – 4:5).

Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует «Локомотив» (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – «Зенит» (49), на пятом – «Краснодар»(47).