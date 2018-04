«Барселона» разгромила «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА

одержала крупную победу над сверстниками из(3:0) в финале Юношеской лиги УЕФА.

В составе сине-гранатовых дубль оформил форвард Алехандро Хосе Мендес, один гол забил Абель Руис.

«Барса» стала победителем первого розыгрыша турнира в сезоне-2013/14. После этого трофей дважды подряд завоевывал «Челси», а в прошлом сезоне его выиграл «Зальцбург».

2014 🏆 2018 🏆

Congratulations Barcelona, #UYL champions for the second time! 👏👏👏 pic.twitter.com/M6BUhW0sET