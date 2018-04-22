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    «СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» и вылетел в ФНЛ

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    Александр Ташаев
    На фото:Александр Ташаев
    «СКА-Хабаровск» потерпел поражение от «Динамо» в домашнем матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 0:1.

    Единственный гол «бело-голубые» забили на 69-й минуте, когда Константин Рауш прошел по левому флангу и сделал передачу в центр на Александра Ташаева, который нанес точный удар в верхний угол с линии штрафной площади.

    После этого матча «СКА-Хабаровск» окончательно потерял шансы на спасение, поэтому в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

    В турнирной таблице «СКА-Хабаровск» занимает 16-е место (13 очков), а «Динамо» — десятое (33 очка).

    Чемпионат России. 27-й тур
    «СКА-Хабаровск» — «Динамо» — 0:1 (0:0)
    Гол: 0:1 – 69 Ташаев.«СКА-Хабаровск»: Довбня, Пуцко, Наваловский, Гришко, Димидко, Савичев (Секульски, 68), Федотов (Самсонов, 70), Никифоров, Карасев, Канунников (Черевко, 84), Маркович.«Динамо»: Шунин, Шуньич, Рыков, Козлов, Рауш, Ташаев, Тетте, Соу, Луценко (Соснин, 80), Панченко (Марков, 56), Черных (Темников, 64).Предупреждения: Шуньич (7), Соу (34), Гришко (36), Рыков (43).
    «Динамо» отправит «СКА-Хабаровск» в ФНЛ«СКА-Хабаровск» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля
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