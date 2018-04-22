«СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» и вылетел в ФНЛ

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол «бело-голубые» забили на 69-й минуте, когда Константин Рауш прошел по левому флангу и сделал передачу в центр на Александра Ташаева, который нанес точный удар в верхний угол с линии штрафной площади.
После этого матча «СКА-Хабаровск» окончательно потерял шансы на спасение, поэтому в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
В турнирной таблице «СКА-Хабаровск» занимает 16-е место (13 очков), а «Динамо» — десятое (33 очка).
Чемпионат России. 27-й тур
«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 69 Ташаев.«СКА-Хабаровск»: Довбня, Пуцко, Наваловский, Гришко, Димидко, Савичев (Секульски, 68), Федотов (Самсонов, 70), Никифоров, Карасев, Канунников (Черевко, 84), Маркович.«Динамо»: Шунин, Шуньич, Рыков, Козлов, Рауш, Ташаев, Тетте, Соу, Луценко (Соснин, 80), Панченко (Марков, 56), Черных (Темников, 64).Предупреждения: Шуньич (7), Соу (34), Гришко (36), Рыков (43).