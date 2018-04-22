«СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» и вылетел в ФНЛ

потерпел поражение отв домашнем матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол «бело-голубые» забили на 69-й минуте, когда Константин Рауш прошел по левому флангу и сделал передачу в центр на Александра Ташаева, который нанес точный удар в верхний угол с линии штрафной площади.

После этого матча «СКА-Хабаровск» окончательно потерял шансы на спасение, поэтому в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

В турнирной таблице «СКА-Хабаровск» занимает 16-е место (13 очков), а «Динамо» — десятое (33 очка).