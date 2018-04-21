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    «Анжи» — «Урал»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Анжи — Урал (21.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Анжи — Урал19:00
    В 19:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Анжи» — «Урал».

    Последний матч между собой: «Урал» — «Анжи» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Урал»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Анжи» — «Урал». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    «Шмели» могут ужалить «орлов»«Анжи» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 апреля
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