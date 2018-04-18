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    Член совета ФИФА арестован по подозрению в коррупции

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    Констант Омари
    На фото:Констант Омари
    Член совета ФИФА и вице-президент Африканской конфедерации футбола (КАФ) Констант Омари арестован по подозрению в коррупции, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, Омари и еще три человека были задержаны 17 апреля вечером по приказу специального советника президента Демократической Республики Конго по борьбе с коррупцией Лузоло Бамби.

    Омари ранее занимал пост президента футбольной федерации ДР Конго. Вместе с ним были арестованы еще два представителя федерации и представитель министерства спорта. Президент конголезского олимпийского комитета скрылся от правосудия и был объявлен в розыск.

    Арестованные обвиняются по подозрению в хищении денег, которые правительство выделило для финансирования сборной ДР Конго и различных конголезских клубов, принимающих участие в соревнованиях по всей Африке.

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