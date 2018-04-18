Член совета ФИФА арестован по подозрению в коррупции

Член совета ФИФА и вице-президент Африканской конфедерации футбола (КАФ)арестован по подозрению в коррупции, сообщает Daily Mail

По информации источника, Омари и еще три человека были задержаны 17 апреля вечером по приказу специального советника президента Демократической Республики Конго по борьбе с коррупцией Лузоло Бамби.

Омари ранее занимал пост президента футбольной федерации ДР Конго. Вместе с ним были арестованы еще два представителя федерации и представитель министерства спорта. Президент конголезского олимпийского комитета скрылся от правосудия и был объявлен в розыск.

Арестованные обвиняются по подозрению в хищении денег, которые правительство выделило для финансирования сборной ДР Конго и различных конголезских клубов, принимающих участие в соревнованиях по всей Африке.