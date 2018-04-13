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    «Жирона» — «Бетис»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Жирона — Бетис: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.04.2018)

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    •  Жирона — Бетис22:00
    В 22:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Жирона» — «Бетис».

    Последний матч между собой: «Бетис» — «Жирона» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Бетис»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Жирона» — «Бетис». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Кике Сетьен ведет «Бетис» в Лигу Европы«Жирона» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 32-го тура испанской Примеры 13 апреля
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