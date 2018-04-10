В ЦСКА нет панических настроений, заявил Бабаев

Генеральный директор ЦСКАзаявил, что команда продолжит бороться за самые высокие места в чемпионате России, несмотря на поражение в 25-м туре РФПЛ от «Динамо» (1:2).

«Это обидное и не совсем заслуженное поражение, даже если посмотреть статистику. Но так бывает, это футбол. Наверное, где-то не хватило сил, не успели до конца восстановиться после тяжелой игры в Лондоне, перелет сказался, и вообще сейчас достаточно сложный период для команды — мы играем по два, а то и по три матча в неделю. Но пообщались, все все понимают, никаких панических настроений нет, поэтому боремся дальше, и, надеюсь, сможем добиться максимального результата, несмотря на все сложности.

Для нас максимальный результат — как можно высокое место в таблице. С учетом того, что осталось мало матчей, любые потери очков ощутимы, но, как мы видим, их теряют все: лидер чемпионата и конкуренты. Это футбол, так иногда случается, не всегда результат справедлив, но мы проходили через многое, опыта достаточно, поэтому, надеюсь, этот матч не станет негативной точкой для команды», — цитирует ТАСС Бабаева.

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. У «армейцев» есть игра в запасе. Вторую строчку занимает «Спартак» (отставание — 6 очков), лидерство удерживает «Локомотив» (отставание — 8 очков, игра в запасе).