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    «Реал Сосьедад» — «Жирона»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Реал Сосьедад — Жирона: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.04.2018)

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    •  Реал Сосьедад — Жирона19:30
    В 19:30 в испанской Примере начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Жирона».

    Последний матч между собой: «Жирона» — «Реал Сосьедад» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Реал Сосьедад»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Сосьедад» — «Жирона». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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