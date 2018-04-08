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    Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»

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    Джефферсон Фарфан
    На фото:Джефферсон Фарфан
    «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0.

    «Железнодорожники» забили свой гол на 47-й минуте. Владислав Игнатьев сделал навес в центр штрафной площади, а Джефферсон Фарфан головой подсек мяч точно в угол ворот соперника.

    Благодаря этой победе «Локомотив», лидирующий в турнирной таблице (52 очка), оторвался от «Спартака» на пять очков. «Ростов» идет 13-м (27 очков).

    Чемпионат России. 25-й тур
    «Локомотив» — «Ростов» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 – 47 Фарфан.«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Баринов, 83), Фарфан, Миранчук, Коломейцев, Ари (Эдер, 72).«Ростов»: Абаев, Сигурдссон, Вилюш (Скопинцев, 71), Макеев, Ингасон, Калачев (Зуев, 84), Гацкан, Ионов, Сапета, Паршивлюк, Дядюн (Шомуродов, 58).Предупреждения: Фарфан (28), Рыбус (40), Калачев (64), Ионов (84), Ингасон (90+2).
    Тернистый путь к чемпионству«Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 8 апреля
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