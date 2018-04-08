Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»

одержал победу надв домашнем матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0.

«Железнодорожники» забили свой гол на 47-й минуте. Владислав Игнатьев сделал навес в центр штрафной площади, а Джефферсон Фарфан головой подсек мяч точно в угол ворот соперника.

Благодаря этой победе «Локомотив», лидирующий в турнирной таблице (52 очка), оторвался от «Спартака» на пять очков. «Ростов» идет 13-м (27 очков).