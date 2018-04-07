ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Леганесом»

    Примера Футбол Испании Леганес Барселона Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 31-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Леганесом» — 3:1.

    Счет на 27-й минуте открыл Лионель Месси, забив со штрафного — Куэльяр не сумел дотянуться до мяча.

    На 32-й минуте Коутиньо сделал проникающий пас через центр на Лионеля Месси, который ворвался в штрафную и пробил низом в ближний угол.

    На 68-й минуте гости открылись — Набиль Эль-Зхар получил мяч рядом с линией штрафной «Барселоны» и практически без сопротивления пробил в левый нижний угол, тер Штеген не дотянулся.

    На 87-й минуте Дембеле подрезал мяч в штрафную на Лионеля Месси, который удачно обработал мяч головой и выскочить на Куэльяра, перебросив через него снаряд в пустые ворота.

    После этого матча «Барселона» с 79 очками возглавляет таблицу, а «Леганес» на 14-м месте — 36 очков.

    Отметим, что «Барселона» повторила рекорд «Реал Сосьедад» по продолжительности беспроигрышной серии в ла лиге — 38 матчей (31 победа и 7 ничей).

    Чемпионат Испании. 31-й тур
    «Барселона» — «Леганес» — 3:1 (2:0)
    Голы: Месси, 27 (1:0). Месси, 32 (2:0). Эль-Жар, 68 (2:1). Месси, 87 (3:1). «Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто (Жорди Альба, 74), Пике, Фермален, Семеду, Андре Гомеш, Ракитич, Филиппе Коутинью (Иньеста, 81), Дембеле (Суарес, 88), Луис Суарес, Месси.«Леганес»: Куэльяр, Сальдуа, Бустинса, Сиовас, Рауль Гарсия, Омар, Габриэл, Рубен Перес (Герреро, 78), Эрасо (Брашанац, 60), Эль-Жар, Амрабат (Бовю, 46).Предупреждения: Сиовас, 51. Габриэл, 55. Рубен Перес, 76. Филиппе Коутинью, 78. Сальдуа, 79. Жорди Альба, 84.
    Будут ли отдыхать каталонцы?«Барселона» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанской Примеры 7 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Примера. «Барселона» обыграла «Леганес», «Реал» сыграет с «Атлетико»
  • Обзор матчей 31-го тура испанской Примеры
    •
  • «Барселона» не соответствует своим стандартам
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Рома»
    •
  • 07/04
    • Паредес слышал об интересе «Ювентуса» и «Реала»
  • 07/04
    • «Алавес» на своем поле обыграл «Хетафе»
  • 07/04
    • «Депортиво» в результативном матче обыграл «Малагу»
  • 06/04
    • Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
  • 04/04
    • Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Рому»
  • 04/04
    • Месси и Суарес сыграют в атаке «Барсы» в матче с «Ромой»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером команды«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форварда
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Нагельсманн победит во Франкфурте
  • «Айнтрахт» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 8 апреля
  • 3,00
    •
  • Экспресс дня. Дерби Манчестера и Ливерпуля
  • Прогнозы и ставки на футбол 7 апреля
  • 6,53
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 00:14
    • Галактионов: Бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок
  • 00:00
    • Генуэзское дерби завершилось без голов
  • Примера. «Барселона» обыграла «Леганес», «Реал» сыграет с «Атлетико»
  • Обзор матчей 31-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 23:54
  • 23:38
    • Галактионов ушел в отставку с поста главного тренера «Ахмата»
  • 23:31
    • «Амьен» разгромил «Кан»
  • Шатов доказал «Зениту», что его зря отпустили
  • Реакция прессы на домашнее поражение «Зенита» от «Краснодара»
    • Вчера в 23:22
  • 21:48
    • «Бетис» на своём поле победил «Эйбар»
  • 21:35
    • «Гамбург» победил «Шальке» и поднялся с последней строчки таблицы Бундеслиги
  • АПЛ. «МанСити» уступил «МЮ», «Эвертон» и «Ливерпуль» разошлись миром
  • Подробности матчей 33-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:34
  • 21:25
    • «МЮ» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»
  • 21:12
    • «Рома» дома уступила «Фиорентине»
  • РФПЛ. «Зенит» проиграл «Краснодару», «Локомотив» примет «Ростов»
  • Обзор матчей 25-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:09
  • «Эвертон» подвел себя в дерби с «Ливерпулем»
  • Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»
    • Вчера в 21:02
  • 20:55
    • Дубль Горбатенко принес «Арсеналу» победу над «Уфой»
  • 20:11
    • «Кубань» вырвала победу у «Зенита-2»
  • 19:58
    • «Монако» дома обыграл «Нант»
  • 19:37
    • «Сельта» разгромила «Севилью», Аспас забил три мяча
  • 18:55
    • Дубль Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Стоком»
  • 18:44
    • Бердыев: Доволен игрой, кроме последних минут, когда пытались удержать счет
  • 18:24
    • «Бавария» в шестой раз подряд выиграла чемпионат Германии
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус