Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Леганесом»

В матче 31-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу над— 3:1.

Счет на 27-й минуте открыл Лионель Месси, забив со штрафного — Куэльяр не сумел дотянуться до мяча.

На 32-й минуте Коутиньо сделал проникающий пас через центр на Лионеля Месси, который ворвался в штрафную и пробил низом в ближний угол.

На 68-й минуте гости открылись — Набиль Эль-Зхар получил мяч рядом с линией штрафной «Барселоны» и практически без сопротивления пробил в левый нижний угол, тер Штеген не дотянулся.

На 87-й минуте Дембеле подрезал мяч в штрафную на Лионеля Месси, который удачно обработал мяч головой и выскочить на Куэльяра, перебросив через него снаряд в пустые ворота.

После этого матча «Барселона» с 79 очками возглавляет таблицу, а «Леганес» на 14-м месте — 36 очков.

Отметим, что «Барселона» повторила рекорд «Реал Сосьедад» по продолжительности беспроигрышной серии в ла лиге — 38 матчей (31 победа и 7 ничей).