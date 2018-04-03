Робертсон: Мы не боимся «Манчестер Сити»

Защитник «Ливерпуля»подчеркнул, что его команда заслужила место в 1/4 финала Лиги чемпионов, как и

«Мы не боимся их, а они не боятся нас. Да, "Манчестер Сити" был лучшей командой в премьер-лиге в текущем сезоне и, несомненно, именно он возьмет трофей, но две встречи в рамках Лиги чемпионов с "Ливерпулем" – это совсем другое.

Мы заслужили право участвовать в четвертьфинале, равно как и "горожане".

Мы с Садьо Мане, вероятно, сыграем слева. Надеюсь, мы быстро вернемся на свои позиции, если потеряем мяч.

Но мы играем дома и должны расположить к себе болельщиков. Если у меня будет возможность подключиться в атаку и создать острый момент, я это сделаю.

Надо постараться как можно чаще отбирать и перехватывать мяч, страховать друг друга против игроков, с которыми нужно играть внимательнее всего. Если сдержим их лидеров, то, надеюсь, победим. Они не испугаются нас, а мы не боимся их.

Болельщики "Ливерпуля" всегда хорошо принимают Лигу чемпионов. Надеюсь, они создадут атмосферу, которая поможет нам и которую мы сможем использовать в своих целях», – цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдет в среду, 4 апреля, начало – в 21.45 (мск).