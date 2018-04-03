ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Робертсон: Мы не боимся «Манчестер Сити»

    Ливерпуль Манчестер Сити Лига чемпионов
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Эндрю Робертсон
    На фото:Эндрю Робертсон
    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подчеркнул, что его команда заслужила место в 1/4 финала Лиги чемпионов, как и «Манчестер Сити».

    «Мы не боимся их, а они не боятся нас. Да, "Манчестер Сити" был лучшей командой в премьер-лиге в текущем сезоне и, несомненно, именно он возьмет трофей, но две встречи в рамках Лиги чемпионов с "Ливерпулем" – это совсем другое.

    Мы заслужили право участвовать в четвертьфинале, равно как и "горожане".

    Мы с Садьо Мане, вероятно, сыграем слева. Надеюсь, мы быстро вернемся на свои позиции, если потеряем мяч.

    Но мы играем дома и должны расположить к себе болельщиков. Если у меня будет возможность подключиться в атаку и создать острый момент, я это сделаю.

    Надо постараться как можно чаще отбирать и перехватывать мяч, страховать друг друга против игроков, с которыми нужно играть внимательнее всего. Если сдержим их лидеров, то, надеюсь, победим. Они не испугаются нас, а мы не боимся их.

    Болельщики "Ливерпуля" всегда хорошо принимают Лигу чемпионов. Надеюсь, они создадут атмосферу, которая поможет нам и которую мы сможем использовать в своих целях», – цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдет в среду, 4 апреля, начало – в 21.45 (мск).

    Безударные согласные«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 4 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • АПЛ. «МанСити» взял верх над «Эвертоном», «Челси» уступил «Тоттенхэму»
  • Подробности матчей 32-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • 02/04
    • Брых назначен на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • 31/03
    • Гвардиола призвал руководство продлить контракт с хавбеком
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Не дотерпели. «Краснодар» потерял очки в матче с «Анжи»
  • СМИ подвели итоги матча между «Краснодаром» и «Анжи»
    •
  • ЦСКА снял ростовское проклятье
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Слово Роналду многое решит
  • «Ювентус» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 3 апреля
  • 2,03
    •
  • «Анахайм» попробует обойти «Лос-Анджелес» благодаря победе над «Миннесотой»
  • «Анахайм» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля
  • 1,67
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 21:05
    • Левандовский и Мюллер сыграют в атаке «Баварии» против «Севильи»
  • 21:00
    • «Реал» и «Ювентус» назвали составы
  • 20:57
    • Шляхтин: Когда пройдем «Спартак», тогда можно будет мечтать о победе в Кубке
  • 20:47
    • Де Брейне: Когда у Давида Сильвы идет игра, мы побеждаем
  • 20:34
    • Гвардиола: У меня есть четкий План на игру с «Ливерпулем»
  • «Акулы» дадут бой «быкам»
  • «Торино» — «Кротоне». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 апреля
    • 1,60Завтра в 19:30
  • 20:07
    • Лаллана из-за травмы пропустит несколько недель
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    • 20:05
  • 19:40
    • Алдонин: У ЦСКА хороший опыт выступлений с английскими клубами
  • «Монако» вернется на победный путь
  • «Ренн» — «Монако». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 апреля
    • 5,50Завтра в 19:45
  • 19:20
    • Агуэро пропустить матч с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
  • Миланское дерби порадует голами
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 31-го тура чемпионата Италии по футболу 4 апреля
    • 4,00Завтра в 19:30
  • 18:50
    • Клопп: «Ливерпуль» хочет пройти в Лиге чемпионов как можно дальше
  • 18:37
    • Стали известны арбитры на матчи 25-го тура РФПЛ
  • 17:26
    • Саяхов: Ахметов нам пудрит мозги
  • 17:02
    • Защитник «Ливерпуля» выбыл до конца сезона
  • 16:18
    • «Краснодар» объявил о назначении Мусаева
  • 15:46
    • «Тоттенхэм» готов поднять Почеттино зарплату
  • 15:21
    • КДК возбудил дело в отношении Смолова
  • 14:31
    • «Рубин» перевел Ахметова на работу в отдел кадров
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус