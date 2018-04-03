Галицкий надеется выиграть спор у Слуцкого про 11 воспитанников в составе

Владелец «Краснодара»уверен, что выиграет успор о возможности выхода 11 воспитанников клубной академии в стартовом составе краснодарской команды.

«Я не сомневаюсь, что выиграю спор у Слуцкого. Нет никаких сомнений. Мы видим, какие есть футболисты в академии. Но мы не хотим торопиться с их выходом в основном составе.

Я был даже против, чтобы выходили те молодые футболисты, которые уже выходили и забивали. Потому что рано. Это не надо было делать. Но случилось то, что случилось.

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Ждем, что они пополнят ряды первой команды года через полтора. Из 99-го года у нас восемь игроков сборной. Я от этих мальчиков жду многого. Жду, когда они вольются большой бандой в ряды первого состава», – сказал Галицкий в эфире канала «Наш футбол».