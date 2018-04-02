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    Галицкий назвал имя нового главного тренера «Краснодара»

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    Мурад Мусаев
    На фото:Мурад Мусаев
    Новым главным тренером «Краснодара» станет наставник молодежной команды «быков» Мурад Мусаев.

    Об этом в эфире программы «8-16» заявил владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, передает «Спорт-Экспресс».

    «Все просто. Мы полагаемся на свою академию. Команду в следующем сезоне возглавит Мурад Мусаев. Говорю про следующий сезон, потому что оставшиеся шесть матчей станут для него ознакомительными, потом он будет принимать участие в селекции и проведет предсезонку», — сказал Галицкий.

    Галицкий подчеркнул, что при этом формально исполнять обязанности главного тренера будет Олег Фоменко: «Есть проблема — у Мурада нет нужной категории, поэтому главным тренером будет Олег Фоменко, у которого есть соответствующая лицензия».

    «Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наемники. На таких ребятах, как Мурад, будет строиться клуб», — также отметил Галицкий.

    Отметим, что 35-летний Мусаев в системе «Краснодара» работает последние семь лет.

    Напомним, ранее «Краснодар» уволил Игоря Шалимова.

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