Галицкий назвал имя нового главного тренера «Краснодара»

Новым главным тренеромстанет наставник молодежной команды «быков»

Об этом в эфире программы «8-16» заявил владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, передает «Спорт-Экспресс».

«Все просто. Мы полагаемся на свою академию. Команду в следующем сезоне возглавит Мурад Мусаев. Говорю про следующий сезон, потому что оставшиеся шесть матчей станут для него ознакомительными, потом он будет принимать участие в селекции и проведет предсезонку», — сказал Галицкий.

Галицкий подчеркнул, что при этом формально исполнять обязанности главного тренера будет Олег Фоменко: «Есть проблема — у Мурада нет нужной категории, поэтому главным тренером будет Олег Фоменко, у которого есть соответствующая лицензия».

«Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наемники. На таких ребятах, как Мурад, будет строиться клуб», — также отметил Галицкий.

Отметим, что 35-летний Мусаев в системе «Краснодара» работает последние семь лет.

Напомним, ранее «Краснодар» уволил Игоря Шалимова.

Галицкий: Решение уволить Шалимова было непростым