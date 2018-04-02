Галицкий: Решение уволить Шалимова было непростым

Владелецрассказал о решении уволитьс поста главного тренера команды.

«Думаю, больше это не для вас была неожиданность, а для меня. Журналисты уже какое время призывали, чтобы мы сменили тренера. Решение было непростым, но мы его приняли», — сказал Галицкий в эфире программы «8-16», передает «Чемпионат».

«Я испытывал давление весь этот год, когда болельщики были не очень довольны результатами, некоторые вещи не понимали. Я защищал Игоря, но, наверное, где-то это уже не только мой клуб, и я должен был согласиться с тем, что сейчас Игорю надо взять паузу. Но хотел бы акцентировать внимание на том, сколько он сделал. Мы имели фантастические матчи, давали периодически то, что болельщики будут помнить всю жизнь. Хочу, чтобы это было связано с Игорем. Он проделал большую работу, и я хотел бы его поблагодарить», — также отметил Галицкий.

«Одно дело — иметь очень сильных игроков или играть вторым номером, а то, что делал Игорь, — это не такая простая работа, как мне кажется. Поэтому, наверное, частично мы разделяем с ним ответственность за тот результат, который был. Постановка задач при такой селекции — это непросто. Поэтому мы должны отвечать все вместе», — добавил владелец «Краснодара».

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