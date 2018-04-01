ЦСКА одержал гостевую победу в Ростове

Московскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

Армейцы открыли счет на 44-й минуте. Василий Березуцкий решил пробить из-за пределов штрафной, а получился пас, который на дальней штанге замкнул Георгий Щенников.

На 61-й минуте ростовчане отыгрались. Алексей Березуцкий неудачно сыграл на отбой после подачи со стандарта, а Дзагоев и Вернблум помешали друг другу, мяч достался у вратарской Сверриру Ингасону, который здорово пробил в левый угол.

На 75-й минуте ростовчане неудачно сыграли на отбой, проиграв подбор в своей штрафной, Натхо сделал прострел на дальнюю штангу, откуда ворота с метра расстрелял избежавший офсайд Понтус Вернблум.

После этого матча ЦСКА с 44 очками на 3-м месте, а «Ростов» на 12-м месте — 27 очков.