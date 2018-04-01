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    ЦСКА одержал гостевую победу в Ростове

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский ЦСКА одержал гостевую победу над «Ростовом» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

    Армейцы открыли счет на 44-й минуте. Василий Березуцкий решил пробить из-за пределов штрафной, а получился пас, который на дальней штанге замкнул Георгий Щенников.

    На 61-й минуте ростовчане отыгрались. Алексей Березуцкий неудачно сыграл на отбой после подачи со стандарта, а Дзагоев и Вернблум помешали друг другу, мяч достался у вратарской Сверриру Ингасону, который здорово пробил в левый угол.

    На 75-й минуте ростовчане неудачно сыграли на отбой, проиграв подбор в своей штрафной, Натхо сделал прострел на дальнюю штангу, откуда ворота с метра расстрелял избежавший офсайд Понтус Вернблум.

    После этого матча ЦСКА с 44 очками на 3-м месте, а «Ростов» на 12-м месте — 27 очков.

    Чемпионат России. 24-й тур
    «Ростов» — ЦСКА – 1:2 (0:1)
    Голы: Щенников, 44 – 0:1, Ингасон, 61 – 1:1, Вернблум, — 75 – 1:2«Ростов»: Песьяков (Абаев, 72), Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш (Дядюн, 83), Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Сигурдарсон (Скопинцев, 85)ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Щенников, Натхо, Дзагоев (Кучаев, 78), Головин, Вернблум, Муса (Витиньо, 83)Предупреждения: Ингасон, 9, Калачев, 32, Сапета, 76 – Набабкин, 32
    Порадуют ли ЦСКА и «Ростов» результативным футболом?«Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля
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