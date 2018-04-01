ЦСКА одержал гостевую победу в Ростове

Армейцы открыли счет на 44-й минуте. Василий Березуцкий решил пробить из-за пределов штрафной, а получился пас, который на дальней штанге замкнул Георгий Щенников.
На 61-й минуте ростовчане отыгрались. Алексей Березуцкий неудачно сыграл на отбой после подачи со стандарта, а Дзагоев и Вернблум помешали друг другу, мяч достался у вратарской Сверриру Ингасону, который здорово пробил в левый угол.
На 75-й минуте ростовчане неудачно сыграли на отбой, проиграв подбор в своей штрафной, Натхо сделал прострел на дальнюю штангу, откуда ворота с метра расстрелял избежавший офсайд Понтус Вернблум.
После этого матча ЦСКА с 44 очками на 3-м месте, а «Ростов» на 12-м месте — 27 очков.
Чемпионат России. 24-й тур
«Ростов» — ЦСКА – 1:2 (0:1)
Голы: Щенников, 44 – 0:1, Ингасон, 61 – 1:1, Вернблум, — 75 – 1:2«Ростов»: Песьяков (Абаев, 72), Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш (Дядюн, 83), Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Сигурдарсон (Скопинцев, 85)ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Щенников, Натхо, Дзагоев (Кучаев, 78), Головин, Вернблум, Муса (Витиньо, 83)Предупреждения: Ингасон, 9, Калачев, 32, Сапета, 76 – Набабкин, 32