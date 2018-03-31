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    «Луч-Энергия» — «Балтика»: онлайн-трансляция начнется в 08:00

    Луч-Энергия — Балтика: смотреть онлайн, прямая трансляция (31.03.2018)

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    •  Луч-Энергия — Балтика08:00
    В 08:00 Россия. ФНЛ начнётся матч «Луч-Энергия» — «Балтика».

    Последний матч между собой: «Анже» — «Кан» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Луч-Энергия»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Луч-Энергия» — «Балтика». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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