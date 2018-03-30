Тевес получил травму не в тюрьме, а в тренажерном зале

Нападающий «Бока Хуниорс»заявил, что получил травму не в тюрьме и не при игре в гольф, а во время занятий в спортзале.

Ранее издание Clarin сообщило, что Тевес травмировал ногу, играя в футбол в тюрьме, где он навещал брата, и пропустит около трех недель. Газета La Nacion опровергла эту информацию и не подтвердило версии, что футболист мог получить травму, играя в гольф или из-за неловкого движения во время танца.

«Я не так глуп, чтобы подвергать себя риску получить травму идя в тюрьму или играя в гольф. Я получил травму в среду утром, работая в тренажерном зале», — цитирует Тевеса TyC Sports.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел за «Бока Хуниорс» в чемпионате Аргентины семь матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.