Сухина: Система VAR очень важна, но все ещё сыровата

Экс-заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФСподелился мнением полезности видеопомощи арбитрам.

«За или против системы VAR? В целом, за. Она подразумевает избежание очевидных ошибок арбитров.

Бывают ситуации, когда судья видит эпизод не с того ракурса и принимает ошибочное решение, которое сильно влияет на результат и итоги чемпионата.

Это важно, ведь на кону больше деньги. Если раньше три рубля разыгрывали, то теперь речь идет о миллионах. Цена ошибки может стоить попадания в Лигу чемпионов, а это уже потеря 20-30 млн евро.

Цель системы VAR понятна — чтобы действия судьи не влияли на результат, но она еще сыровата. Не понятно, что нужно смотреть, сколько смотреть.

Немаловажен и тот факт, что итоговое решение все равно принимает человек. За пультом сидит рефери. А есть "серые" ситуации, которые посмотрят пять человек, но однозначного решения по эпизоду не примут.

На сегодняшний день самое главное — это взятие ворот. Мы не берем во внимание ту систему, которая уже используется, Goal-Line Technology. Это самое простое, что определяет автомат.

Второй момент — было ли нарушение правил при забитом мяче. Тут тоже не понятно, с какого момента нужно смотреть повтор.

Вдруг было нарушение в середине поля, а гол случился только через 10 секунд. Стоит ли это отматывать назад или нет? До конца ответа на этот вопрос никто не дает.

Система VAR сыровата. Кубок конфедераций это подтвердил. Были ситуации, когда арбитр смотрел очевидные моменты, показывая свой красивый жест, что будет смотреть экран.

При этом более необходимые к просмотру моменты судья оставлял без внимания. Правило вне игры тоже трудно отсматривать даже на повторе.

Бывают разные ситуации, которые однозначно нельзя определить. Поэтому пока это все сложновато», — цитирует Сухину «Спорт день за днем».