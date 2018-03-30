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    Кришито: Мы знали в начале сезона, что столкнемся с кризисом

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    Доменико Кришито
    На фото:Доменико Кришито
    Капитан «Зенита» Доменико Кришито во время встречи с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург» отметил, что клуб находится в непростой ситуации.

    «В первую очередь хочу признать, что мы находимся в не очень простом периоде, но вы, болельщики, нам поможете его преодолеть.

    Мы бывали в такой ситуации раньше. Хочу вас заверить: футболисты будут делать все для того, чтобы мы выигрывали. Остается 8 непростых матчей, отставание от лидера большое, но ничего не потеряно.

    Мы знали в начале сезона, что столкнемся с этой ситуацией, ведь команда обновилась, пришло большое количество новых игроков.

    Если мы будем выкладываться, а мы будем это делать, то, вполне возможно, выиграем оставшиеся матчи», – цитирует Кришито «Спорт-Экспресс».

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