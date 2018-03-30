Кришито: Мы знали в начале сезона, что столкнемся с кризисом

Капитан «Зенита»во время встречи с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург» отметил, что клуб находится в непростой ситуации.

«В первую очередь хочу признать, что мы находимся в не очень простом периоде, но вы, болельщики, нам поможете его преодолеть.

Мы бывали в такой ситуации раньше. Хочу вас заверить: футболисты будут делать все для того, чтобы мы выигрывали. Остается 8 непростых матчей, отставание от лидера большое, но ничего не потеряно.

Мы знали в начале сезона, что столкнемся с этой ситуацией, ведь команда обновилась, пришло большое количество новых игроков.

Если мы будем выкладываться, а мы будем это делать, то, вполне возможно, выиграем оставшиеся матчи», – цитирует Кришито «Спорт-Экспресс».