Сборнаяпереигралав товарищеском матче.Встреча, прошедшая в американском Кери, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Гамбурга» Бобби Вуд, реализовавший пенальти на 45-й минуте.

В следующем матче США 29 мая сыграет с Боливией, Парагвай 12 июня встретится с Японией.

It was a good day at the office. 💼

A @BobbyS_Wood PK led the 🇺🇸 to a 1-0 win vs. 🇵🇾 in Cary « https://t.co/z6J47NBTW5 pic.twitter.com/dums3hcLFj