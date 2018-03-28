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    Льорис: Смолов произвел на меня впечатление сегодня

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    Уго Льорис (справа)
    На фото:Уго Льорис (справа)
    Вратарь сборной Франции Уго Льорис после товарищеского матча с командой России (3:1) отдал должное нападающему россиян Федору Смолову, сумевшему отличиться голом.

    «Смолов – отличный игрок. Он один из тех футболистов, за которыми мы должны внимательно следить на предстоящем чемпионате мира.

    Я знал, на что он способен, потому что смотрел видео с его играми, но он все равно произвел на меня впечатление сегодня: его движение на поле, обращение с мячом.

    Он забил хороший гол, отлично открылся, нанес точный удар. Смолов обязательно поможет российской команде этим летом.

    Думаю, у него есть все возможности, чтобы играть в любом большом клубе Европы. Ему нужно лишь продолжать работать и верить в свои силы.

    Чемпионат мира – отличная возможность для него продемонстрировать все, на что он способен. Пользуясь случаем, желаю сборной России всего самого лучшего!», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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