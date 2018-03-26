Уругвай стал победителем Кубка Китая

Напомним, Уругвай является соперником России по групповому турниру чемпионата мира 2018 года.

Третье место заняли чехи, которые одержали победу над китайцами — 4:1.

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