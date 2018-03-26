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    Уругвай стал победителем Кубка Китая

    Товарищеские матчи Сборная Уругвая Сборная Уэльса
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    Эдинсон Кавани
    На фото:Эдинсон Кавани
    Сборная Уругвая победила команду Уэльса со счетом 1:0 (0:0) в финале международного товарищеского турнира China Cup.

    Единственный мяч забил Эдинсон Кавани.

    Третье место заняли чехи, которые одержали победу над китайцами — 4:1.

    Напомним, Уругвай является соперником России по групповому турниру чемпионата мира 2018 года.

    Товарищеский матч
    Уэльс — Уругвай — 0:1 (0:0)
    Гол: Кавани, 49 (0:1). Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Честер (Локьер, 75), Дэйвис (Хеджес, 89), Гантер (Мэттьюз, 79), Кинг, Аллен, Бэйл, Уилсон (Эванс, 72), Джон (Робертс, 59), Воукс (Бодин, 67).Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес (Коатес, 8), Лаксальт, Бентанкур (Г.Сильва, 78), Нандес (Стуани, 85), Весино, Родригес (Торрейра, 70), Луис Суарес, Кавани (Гомес, 90+3).Предупреждение: Дэйвис, 28.
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