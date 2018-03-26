Уругвай стал победителем Кубка Китая

Единственный мяч забил Эдинсон Кавани.
Третье место заняли чехи, которые одержали победу над китайцами — 4:1.
Напомним, Уругвай является соперником России по групповому турниру чемпионата мира 2018 года.
Товарищеский матч
Уэльс — Уругвай — 0:1 (0:0)
Гол: Кавани, 49 (0:1). Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Честер (Локьер, 75), Дэйвис (Хеджес, 89), Гантер (Мэттьюз, 79), Кинг, Аллен, Бэйл, Уилсон (Эванс, 72), Джон (Робертс, 59), Воукс (Бодин, 67).Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес (Коатес, 8), Лаксальт, Бентанкур (Г.Сильва, 78), Нандес (Стуани, 85), Весино, Родригес (Торрейра, 70), Луис Суарес, Кавани (Гомес, 90+3).Предупреждение: Дэйвис, 28.