Швайнштайгер: Ибра, прекрати преследовать меня

Полузащитник «Чикаго Файр»прокомментировал переход форвардав «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Прекрати преследовать меня. Сначала "Юнайтед", теперь MLS. Добро пожаловать в MLS, мой друг», – написал Швайнштайгер на своей странице в Twitter.

По информации Sports Illustrated, Ибрагимович договорился с калифорнийским клубом о контракте до конца 2019 года с зарплатой 1,5 миллиона долларов в год.

За океаном форвард будет выступать под 9-м номером.

Stop following me @Ibra_official: first United, now MLS.😉 Welcome to the @MLS my friend!👊 pic.twitter.com/WkdrM7dpeX