Думбия: Руководство «Ростова» хочет заставить меня продлить контракт

Полузащитникзаявил о конфликте с руководством ростовского клуба.

Думбия хочет покинуть «Ростов», тогда как в клубе вынуждают его подписать новое соглашение, передает «Чемпионат» со ссылкой на Footmali.

«Руководство клуба хочет, чтобы я продлил контракт. Я отказался, поскольку хочу отправиться в другое место. Из-за этого руководство отстранило меня. Я тоже решил больше не тренироваться с первой командой. Считаю это неуважением в свой адрес» — сказал Думбия.

«Руководство хочет заставить меня продлить контракт, но я хочу уйти и поискать свое счастье где-нибудь еще», — резюмировал футболист.

Отметим, что контракт Думбии с «Ростовом» истекает в конце этого сезона.