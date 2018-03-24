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    Думбия: Руководство «Ростова» хочет заставить меня продлить контракт

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    Мусса Думбия
    На фото:Мусса Думбия
    Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия заявил о конфликте с руководством ростовского клуба.

    Думбия хочет покинуть «Ростов», тогда как в клубе вынуждают его подписать новое соглашение, передает «Чемпионат» со ссылкой на Footmali.

    «Руководство клуба хочет, чтобы я продлил контракт. Я отказался, поскольку хочу отправиться в другое место. Из-за этого руководство отстранило меня. Я тоже решил больше не тренироваться с первой командой. Считаю это неуважением в свой адрес» — сказал Думбия.

    «Руководство хочет заставить меня продлить контракт, но я хочу уйти и поискать свое счастье где-нибудь еще», — резюмировал футболист.

    Отметим, что контракт Думбии с «Ростовом» истекает в конце этого сезона.

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